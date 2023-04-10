Шкаралупа відпаде сама: як почистити яйця за кілька секунд

Трюки, які полегшать вам життя

Незабаром найбільше християнське свято — Великдень з одним із її головних атрибутів — яйцями. Вже зараз ми запасаємося хитрощами, як їх правильно вибрати та пофарбувати.

Часто багато хто з нас стикався з ситуацією, коли варене яйце погано чиститься. На Великодні свята це питання стоїть особливо актуально. Допоможе нам швидко впоратися з чищенням яєць "Главред".

Як легко почистити яйця

Свіжі яйця здебільшого чистяться погано. Варити яйця краще за ті, які зберігалися 1-2 тижні.

Для того, щоб яйця чистилися легше, краще класти їх ще не в воду, що закипіла. Коли вона почне закипати, просто зменште вогонь і варіть яйце приблизно 10-12 хвилин. Після варіння трохи розколіть яйце і відправте в холодну воду на 10-15 хвилин. Підготовлене в такий спосіб яйце можна легко очистити від шкаралупи.

Чистити яйце починайте з тупого кінця. Саме там знаходиться повітряна кишеня, яка дозволить підчепити шкаралупу, не пошкодивши білок яйця.

Найпростіший спосіб очистити варене яйце – у склянці. Для цього потрібно яйце покласти в посуд, наповнити холодною водою наполовину і накрити зверху долонею. У швидкому темпі 3 секунди струсіть склянку в різні боки. Після цього шкаралупа легко знімається із яйця.

Ще один із найпоширеніших способів — обсушити варене яйце, покласти на жорстку поверхню і покатати протягом 30 секунд. В результаті шкаралупа зніметься легко.

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