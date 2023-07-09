Економна господиня риб’ячу голову не викидає: рецепт чудової юшки за лічені хвилини

Такий суп виходить не тільки смачним, а й дуже корисним.

Досвідчені господині ніколи не викинуть риб’ячу голову. Здавалося б, яка користь із цього субпродукту? Справа в тому, що з риб’ячої голови можна приготувати смачну юшку!

У юшки з риб’ячої голови за рецептом "Главреда" більш насичений і багатий смак, ніж у юшки з риб’ячого філе. Бульйон, приготований на основі риб’ячої голови, має особливий аромат і глибину смаку. Голова риби додає яскравіший морський або річковий смак у блюдо, робить його більш густим і насиченим.

Як приготувати юшку з голови

Інгредієнти:

1 риб’яча голова;

1 нарізана цибулина;

2 нарізані моркви;

2-3 нарізані кубиками картоплини;

1 стебло селери, нарізане;

2-3 подрібнені зубчики часнику;

2 лаврові листи;

сіль та перець до свого смаку;

зелень (петрушка, кріп) та лимонні скибочки для подачі.

Спосіб приготування:

У великій каструлі нагрійте трохи олії та обсмажте цибулю, моркву, селеру та часник до м’якості та аромату. Риб’ячу голову ретельно промийте під холодною водою, видаливши зайві зябра та кров. Додайте риб’ячу голову в каструлю, залийте водою, щоб покрити голову, додайте лаврові листи, сіль та перець. Доведіть до кипіння, потім зменште вогонь і варіть на низькому вогні близько 30-40 хвилин, поки м’ясо на голові стане м’яким і бульйон ароматним. Видаліть голову риби з каструлі та процідіть бульйон, щоб видалити кістки та інші тверді частинки. Поверніть проціджений бульйон у каструлю, додайте нарізану картоплю і варіть до готовності — зазвичай це займає близько 10-15 хвилин. Додати назад в каструлю м’ясо з риб’ячої голови, нарізане на невеликі шматочки. Перевірте бульйон на сіль і перець, приправте до смаку, посипте свіжою зеленню.

Готову юшку подавайте гарячою зі свіжим домашнім хлібом. Смачного!