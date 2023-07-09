Економна господиня риб’ячу голову не викидає: рецепт чудової юшки за лічені хвилини
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Такий суп виходить не тільки смачним, а й дуже корисним.
Досвідчені господині ніколи не викинуть риб’ячу голову. Здавалося б, яка користь із цього субпродукту? Справа в тому, що з риб’ячої голови можна приготувати смачну юшку!
У юшки з риб’ячої голови за рецептом "Главреда" більш насичений і багатий смак, ніж у юшки з риб’ячого філе. Бульйон, приготований на основі риб’ячої голови, має особливий аромат і глибину смаку. Голова риби додає яскравіший морський або річковий смак у блюдо, робить його більш густим і насиченим.
Як приготувати юшку з голови
Інгредієнти:
- 1 риб’яча голова;
- 1 нарізана цибулина;
- 2 нарізані моркви;
- 2-3 нарізані кубиками картоплини;
- 1 стебло селери, нарізане;
- 2-3 подрібнені зубчики часнику;
- 2 лаврові листи;
- сіль та перець до свого смаку;
- зелень (петрушка, кріп) та лимонні скибочки для подачі.
Спосіб приготування:
- У великій каструлі нагрійте трохи олії та обсмажте цибулю, моркву, селеру та часник до м’якості та аромату.
- Риб’ячу голову ретельно промийте під холодною водою, видаливши зайві зябра та кров.
- Додайте риб’ячу голову в каструлю, залийте водою, щоб покрити голову, додайте лаврові листи, сіль та перець. Доведіть до кипіння, потім зменште вогонь і варіть на низькому вогні близько 30-40 хвилин, поки м’ясо на голові стане м’яким і бульйон ароматним.
- Видаліть голову риби з каструлі та процідіть бульйон, щоб видалити кістки та інші тверді частинки.
- Поверніть проціджений бульйон у каструлю, додайте нарізану картоплю і варіть до готовності — зазвичай це займає близько 10-15 хвилин.
- Додати назад в каструлю м’ясо з риб’ячої голови, нарізане на невеликі шматочки.
- Перевірте бульйон на сіль і перець, приправте до смаку, посипте свіжою зеленню.
Готову юшку подавайте гарячою зі свіжим домашнім хлібом. Смачного!