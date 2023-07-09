Экономная хозяйка рыбью голову не выбрасывает: рецепт восхитительной ухи за считанные минуты
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Такой суп получается не только вкусным, но и очень полезным
Опытные хозяйки никогда не выбросят рыбью голову. Казалось бы, какая польза из этого субпродукта? Дело в том, что из рыбьей головы можно приготовить вкуснейшую уху!
У ухи из рыбьей головы по рецепту "Главреда" более насыщенный и богатый вкус, чем у ухи из рыбьего филе. Бульон, приготовленный на основе рыбьей головы, обладает особым ароматом и глубиной вкуса. Голова рыбы добавляет более яркий морской или речной вкус в блюдо, делает его более густым и насыщенным.
Как приготовить уху из головы
Ингредиенты:
- 1 рыбья голова;
- 1 нарезанная луковица;
- 2 нарезанные моркови;
- 2-3 нарезанные кубиками картофелины;
- 1 стебель сельдерея, нарезанный;
- 2-3 измельченных зубчика чеснока;
- 2 лавровых листа;
- соль и перец по вкусу;
- зелень (петрушка, укроп) и лимонные ломтики для подачи.
Способ приготовления:
- В большой кастрюле нагрейте немного масла и обжарьте лук, морковь, сельдерей и чеснок до мягкости и аромата.
- Рыбью голову тщательно промойте под холодной водой, удалив лишние жабры и кровь.
- Добавьте рыбью голову в кастрюлю, залейте водой, чтобы покрыть голову, добавьте лавровые листы, соль и перец. Доведите до кипения, затем уменьшите огонь и варите на низком огне около 30-40 минут, пока мясо на голове не станет мягким и бульон ароматным.
- Удалите голову рыбы из кастрюли и процедите бульон, чтобы удалить кости и другие твердые частицы.
- Верните процеженный бульон в кастрюлю, добавьте нарезанный картофель и варите до его готовности — обычно это занимает около 10-15 минут.
- Добавьте обратно в кастрюлю мясо с рыбьей головы, нарезанное на небольшие кусочки.
- Проверьте бульон на соль и перец, приправьте по вкусу, посыпьте свежей зеленью.
Готовую уху подавайте горячей со свежим домашним хлебом.Приятного аппетита!