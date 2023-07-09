Экономная хозяйка рыбью голову не выбрасывает: рецепт восхитительной ухи за считанные минуты

Такой суп получается не только вкусным, но и очень полезным

Опытные хозяйки никогда не выбросят рыбью голову. Казалось бы, какая польза из этого субпродукта? Дело в том, что из рыбьей головы можно приготовить вкуснейшую уху!

У ухи из рыбьей головы по рецепту "Главреда" более насыщенный и богатый вкус, чем у ухи из рыбьего филе. Бульон, приготовленный на основе рыбьей головы, обладает особым ароматом и глубиной вкуса. Голова рыбы добавляет более яркий морской или речной вкус в блюдо, делает его более густым и насыщенным.

Как приготовить уху из головы

Ингредиенты:

1 рыбья голова;

1 нарезанная луковица;

2 нарезанные моркови;

2-3 нарезанные кубиками картофелины;

1 стебель сельдерея, нарезанный;

2-3 измельченных зубчика чеснока;

2 лавровых листа;

соль и перец по вкусу;

зелень (петрушка, укроп) и лимонные ломтики для подачи.

Способ приготовления:

В большой кастрюле нагрейте немного масла и обжарьте лук, морковь, сельдерей и чеснок до мягкости и аромата. Рыбью голову тщательно промойте под холодной водой, удалив лишние жабры и кровь. Добавьте рыбью голову в кастрюлю, залейте водой, чтобы покрыть голову, добавьте лавровые листы, соль и перец. Доведите до кипения, затем уменьшите огонь и варите на низком огне около 30-40 минут, пока мясо на голове не станет мягким и бульон ароматным. Удалите голову рыбы из кастрюли и процедите бульон, чтобы удалить кости и другие твердые частицы. Верните процеженный бульон в кастрюлю, добавьте нарезанный картофель и варите до его готовности — обычно это занимает около 10-15 минут. Добавьте обратно в кастрюлю мясо с рыбьей головы, нарезанное на небольшие кусочки. Проверьте бульон на соль и перец, приправьте по вкусу, посыпьте свежей зеленью.

Готовую уху подавайте горячей со свежим домашним хлебом.Приятного аппетита!