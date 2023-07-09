Полуничне морозиво на кефірі: хитрий спосіб годувати дітей кисломолочкою

Не тільки смачно, а й корисно

Морозиво – улюблені літні ласощі дорослих та дітей. Зараз знайти смачний і якісний пломбір не так просто. У складі більшості морозива міститься безліч рослинних масел, емульгаторів та інших не найкорисніших добавок.

Однак вихід є — приготувати морозиво своїми руками. 1000.menu пропонує зробити десерт всього з трьох інгредієнтів — кефіру, полуниці та меду. Безумовно, в морозиво можна додавати на свій смак корицю або мускатний горіх, кардамон, шафран, фрукти, горіхи, шоколад, какао, сухофрукти – в результаті ви отримаєте найкорисніше морозиво. Таку корисну смакоту діти будуть їсти із задоволенням.

Як приготувати полуничне морозиво на кефірі.

Інгредієнти:

кефір — 500 мл;

полуниця – 200 г;

мед — 100 г.

Спосіб приготування:

Полуницю подрібнити блендером; Додати|мед, збити блендером; Додати кефір, збити все блендером до однорідності та легкості маси; Готову масу розлити формочками чи налити в стаканчики, вставити палички та поставити в морозилку мінімум на 2 години; Через 2 години масу знову збити блендером, повторити кілька разів до повного заморожування продукту.

Подавати морозиво можна зі згущеним молоком, приготовленим своїми руками. Смачного!