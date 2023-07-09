Полуничне морозиво на кефірі: хитрий спосіб годувати дітей кисломолочкою
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Не тільки смачно, а й корисно
Морозиво – улюблені літні ласощі дорослих та дітей. Зараз знайти смачний і якісний пломбір не так просто. У складі більшості морозива міститься безліч рослинних масел, емульгаторів та інших не найкорисніших добавок.
Однак вихід є — приготувати морозиво своїми руками. 1000.menu пропонує зробити десерт всього з трьох інгредієнтів — кефіру, полуниці та меду. Безумовно, в морозиво можна додавати на свій смак корицю або мускатний горіх, кардамон, шафран, фрукти, горіхи, шоколад, какао, сухофрукти – в результаті ви отримаєте найкорисніше морозиво. Таку корисну смакоту діти будуть їсти із задоволенням.
Як приготувати полуничне морозиво на кефірі.
Інгредієнти:
- кефір — 500 мл;
- полуниця – 200 г;
- мед — 100 г.
Спосіб приготування:
- Полуницю подрібнити блендером;
- Додати|мед, збити блендером;
- Додати кефір, збити все блендером до однорідності та легкості маси;
- Готову масу розлити формочками чи налити в стаканчики, вставити палички та поставити в морозилку мінімум на 2 години;
- Через 2 години масу знову збити блендером, повторити кілька разів до повного заморожування продукту.
Подавати морозиво можна зі згущеним молоком, приготовленим своїми руками. Смачного!