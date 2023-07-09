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Полуничне морозиво на кефірі: хитрий спосіб годувати дітей кисломолочкою

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Найкращий десерт — це домашнє морозиво
Найкращий десерт — це домашнє морозиво. Фото Depositphotos

Не тільки смачно, а й корисно

Морозиво – улюблені літні ласощі дорослих та дітей. Зараз знайти смачний і якісний пломбір не так просто. У складі більшості морозива міститься безліч рослинних масел, емульгаторів та інших не найкорисніших добавок.

Однак вихід є — приготувати морозиво своїми руками. 1000.menu пропонує зробити десерт всього з трьох інгредієнтів — кефіру, полуниці та меду. Безумовно, в морозиво можна додавати на свій смак корицю або мускатний горіх, кардамон, шафран, фрукти, горіхи, шоколад, какао, сухофрукти – в результаті ви отримаєте найкорисніше морозиво. Таку корисну смакоту діти будуть їсти із задоволенням.

Як приготувати полуничне морозиво на кефірі.

Інгредієнти:

  • кефір — 500 мл;
  • полуниця – 200 г;
  • мед — 100 г.

Спосіб приготування:

  1. Полуницю подрібнити блендером;
  2. Додати|мед, збити блендером;
  3. Додати кефір, збити все блендером до однорідності та легкості маси;
  4. Готову масу розлити формочками чи налити в стаканчики, вставити палички та поставити в морозилку мінімум на 2 години;
  5. Через 2 години масу знову збити блендером, повторити кілька разів до повного заморожування продукту.

Подавати морозиво можна зі згущеним молоком, приготовленим своїми руками. Смачного!

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#Рецепт #Морозиво #Кефір #Готуємо вдома