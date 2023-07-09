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Клубничное мороженое на кефире: хитрый способ кормить детей кисломолочкой

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Лучший десерт - это домашнее мороженое
Лучший десерт - это домашнее мороженое. Фото Depositphotos

Не только вкусно, но и полезно

Мороженое – любимое летнее лакомство взрослых и детей. Сейчас найти вкусный и качественный пломбир не так-то уж просто. В составе большинства мороженого содержится несметное количество растительных масел, эмульгаторов и прочих не самых полезных добавок.

Однако выход есть — приготовить мороженое своими руками. 1000.menu предлагает сделать десерт всего из трех ингредиентов — кефира, клубники и меда. Безусловно, в мороженое можно добавлять по вкусу корицу или мускатный орех, кардамон, шафран, фрукты, орехи, шоколад, какао, сухофрукты — в результате вы получите самое полезное мороженое. Такую полезную вкуснятину дети будут есть с удовольствием.

Как приготовить клубничное мороженое на кефире

Ингредиенты:

  • кефир — 500 мл;
  • клубника — 200 гр;
  • мёд — 100 гр.

Способ приготовления:

  1. Клубнику измельчить блендером;
  2. Добавить мёд, взбить блендером;
  3. Добавить кефир, взбить всё блендером до однородности и воздушности массы;
  4. Готовую массу разлить по формочкам или налить в стаканчики, вставить палочки и поставить в морозилку минимум на 2 часа;
  5. Через 2 часа массу снова взбить блендером, так повторить несколько раз до полного замораживания продукта.

Подавать мороженое можно со сгущенным молоком, приготовленным своими руками. Приятного аппетита!

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#Рецепт #Мороженое #Кефир #Готовим дома