Яйце в картоплі: рецепт — простіше не придумаєш

Незвичайне блюдо здивує всіх

Сніданок – важливий прийом їжі, який небажано пропускати. Натуральний, поживний, смачний та швидкий у приготуванні – це важливі критерії правильного сніданку.

До вибору страв на перший прийом їжі потрібно ретельно підходити. Ми з Shuba знайшли рецепт найкращого сніданку — картопля, фарширована яйцем. Готувати страву досить просто, а знадобляться лише три інгредієнти: картопля, тертий сир (наприклад, пармезан) та яйця. Тож беремо їх і йдемо готувати!

Як приготувати картоплю, фаршировану яйцем

Інгредієнти на 6 порцій:

картопля — 3 шт.;

яйця курячі — 6 шт.;

твердий тертий сир – 100 г;

сіль, перець чорний мелений — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Розігрійте духовку до 200°С. Картопля добре помийте зі щіткою, наколіть вилкою і запікайте в духовці протягом 40 хвилин. Коли картопля буде готова, розріжте її навпіл. Видаліть м'якуш за допомогою ложки, щоб вийшли човники. Заглиблення в картоплі заповніть тертим сиром і зверху вбийте яйця. Зверху посоліть і поперчіть. Запікайте човники з картоплі 15 хвилин. Подавайте до столу гарячими!

Варіант такої страви – запечені яйця в кабачках. Снідайте із задоволенням та користю!