Яйце в картоплі: рецепт — простіше не придумаєш
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Незвичайне блюдо здивує всіх
Сніданок – важливий прийом їжі, який небажано пропускати. Натуральний, поживний, смачний та швидкий у приготуванні – це важливі критерії правильного сніданку.
До вибору страв на перший прийом їжі потрібно ретельно підходити. Ми з Shuba знайшли рецепт найкращого сніданку — картопля, фарширована яйцем. Готувати страву досить просто, а знадобляться лише три інгредієнти: картопля, тертий сир (наприклад, пармезан) та яйця. Тож беремо їх і йдемо готувати!
Як приготувати картоплю, фаршировану яйцем
Інгредієнти на 6 порцій:
- картопля — 3 шт.;
- яйця курячі — 6 шт.;
- твердий тертий сир – 100 г;
- сіль, перець чорний мелений — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Розігрійте духовку до 200°С.
- Картопля добре помийте зі щіткою, наколіть вилкою і запікайте в духовці протягом 40 хвилин.
- Коли картопля буде готова, розріжте її навпіл. Видаліть м'якуш за допомогою ложки, щоб вийшли човники.
- Заглиблення в картоплі заповніть тертим сиром і зверху вбийте яйця. Зверху посоліть і поперчіть. Запікайте човники з картоплі 15 хвилин. Подавайте до столу гарячими!
Варіант такої страви – запечені яйця в кабачках. Снідайте із задоволенням та користю!