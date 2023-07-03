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Такой яичницей завтракают в Болгарии: миш-маш по этому рецепту дольше выговаривать, чем готовить

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Так готовят яичницу в Болгарии
Так готовят яичницу в Болгарии. Фото cesmak.info

Ингредиенты для такого завтрака есть в холодильнике у каждого

Если вы находитесь в активном поиске оригинального блюда для вкусного и сытного завтрака, у нас для вас кое-что есть. Сегодня мы приготовим одно из самых интересных болгарских блюд – миш-маш.

Это национальное блюдо Болгарии отдаленно напоминает наш омлет. "Це Смак" рекомендует немного поиграть с этой необычной яичницей — ведь овощей там должно быть больше, чем яиц. И сейчас существует много разных рецептов миш-маша, но для приготовления классического требуется всего несколько бюджетных ингредиентов.

Как приготовить миш-маш, традиционную болгарскую яичницу с помидорами

Ингредиенты на 2 порции:

  • яйцо – 2 шт.;
  • брынза – 50 г;
  • болгарский перец – 1 шт.;
  • помидор – 2 шт.;
  • лук – 1 шт.;
  • подсолнечное масло – 3 ст. л.;
  • перец чили, петрушка, черный перец молотый, соль – по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Лук очистите, порежьте кубиками. Произвольно измельчите помидоры и болгарский перец. На мелкой терке натрите брынзу. Разогрейте на сковороде растительное масло, обжарьте лук до мягкости.
  2. Затем добавьте в сковороду помидоры с перцем. Присолите и тушите 15-20 минут на маленьком огне. Когда испарится сок, добавьте к овощам яйца и брынзу.
  3. Перемешайте ингредиенты, немного поперчите. К тому же можете добавить паприку или другие любящие специи. Готовьте миш-маш 3 минуты, пока яйца не остынут.

А подают миш-маш с тостами или просто обжаренным хлебом. Попытайтесь, вам должно понравиться!

Теги:
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