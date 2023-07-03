Такою яєчнею снідають у Болгарії: міш-маш за цим рецептом довше вимовляти, ніж готувати

Інгредієнти для такого сніданку є у холодильнику у кожного

Якщо ви знаходитесь в активному пошуку оригінальної страви для смачного та ситного сніданку, у нас для вас дещо є. Сьогодні ми приготуємо одну із найцікавіших болгарських страв – міш-маш.

Ця національна страва Болгарії віддалено нагадує наш омлет. "Це Смак" рекомендує трохи погратися з цією незвичайною яєчнею — адже овочів там має бути більше, ніж яєць. І зараз існує багато різних рецептів міш-машу, але для приготування класичного потрібно лише кілька бюджетних інгредієнтів.

Як приготувати міш-маш, традиційну болгарську яєчню з помідорами

Інгредієнти на 2 порції:

яйце – 2 шт.;

бринза — 50 г;

болгарський перець – 1 шт.;

помідор – 2 шт.;

цибуля – 1 шт.;

соняшникова олія – 3 ст. л.;

перець чилі, петрушка, чорний перець мелений, сіль за смаком.

Спосіб приготування:

Цибулю очистьте, поріжте кубиками. Довільно подрібніть помідори та болгарський перець. На дрібній тертці натріть бринзу. Розігрійте на сковороді олію, обсмажте цибулю до м’якості. Потім додайте до сковороди помідори з перцем. Присоліть і тушкуйте 15-20 хвилин|мінути| на маленькому вогні. Коли випарується сік, додайте до овочів яйця та бринзу. Перемішайте інгредієнти, трохи поперчіть. До того ж можете додати паприку або інші спеції, що люблять. Готуйте міш-маш 3 хвилини, доки яйця не охолонуть.

А подають міш-маш із тостами або просто обсмаженим хлібом. Спробуйте, вам має сподобатися!