Ви ніколи не додавали крохмаль у яєчню – і дарма: лайфхак, який вас здивує

Простий лайфхак буде піднімати вам настрій зранку

Яєчня — простий і ситний сніданок, вона давно увійшла до списку найпопулярніших вранці страв. Її приготування не займає багато часу та сил, але при цьому на виході ми отримуємо дуже апетитну та ситну страву.

Однак якщо робити яєчню щоранку, то рано чи пізно страва набридне не тільки гурману, а й менш вибагливій у їжі людині. Якщо міняти ранкові харчові звички не хочеться, варто звернути увагу на маленьку кулінарну хитрість. Виявляється, якщо в ранкову яєчну додати лише один додатковий інгредієнт, це не просто оновить яєчню, а й покращить її смакові якості. Про цей секретний продукт разом з Рixelinform і розповімо.

Що додати в яєчню, щоб вона була більш пишною та смачною

Досвідчені кулінари знають секрет: для оновлення смаку яєчні вони використовують крохмаль. Буквально тріски цього продукту та однієї ложки простої води в яєчній масі вистачить, щоб насолоджуватися покращеним смаком ранкового сніданку.

Саме завдяки цьому секрету яєчня набуде неймовірної пишності та ніжності. Ці якості зберігатимуться як відразу після зняття сковороди, і навіть після остигання.

Така яєчна "хмара" за своєю консистенцією нагадуватиме добре приготовлений омлет. Смачного!