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Вы никогда не добавляли крахмал в яичницу - и зря: лайфхак, который вас удивит

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Изменить вкус привычной яичницы легко!
Изменить вкус привычной яичницы легко!. Фото vizitacaribe.com

Простой лайфхак будет поднимать вам настроение с утра

Яичница – простой и сытный завтрак, она давно вошла в список самых популярных утром блюд. Ее приготовление не занимает много времени и сил, но при этом на выходе мы получаем очень аппетитное и сытное блюдо.

Однако если делать яичницу каждое утро, то рано или поздно блюдо надоест не только гурману, но и менее прихотливому в еде человеку. Если менять утренние пищевые повадки не хочется, стоит обратить внимание на одну маленькую кулинарную хитрость. Оказывается, если в утреннюю яичную добавить только один дополнительный ингредиент, он не просто обновит яичницу, но и улучшит ее вкусовые качества. Об этом секретном продукте вместе с Рixelinform и расскажем.

Что добавить в яичницу, чтобы она была более пышной и вкусной

Опытные кулинары знают секрет: для обновления вкуса яичницы они используют крахмал. Буквально щепотки этого продукта и одной ложки простой воды в яичной массе хватит, чтобы наслаждаться улучшенным вкусом утреннего завтрака.

Именно благодаря этому секрету яичница приобретет невероятное великолепие и нежность. Эти качества будут сохраняться как сразу после снятия сковороды, так и даже после остывания.

Такое яичное "облако" по своей консистенции будет напоминать хорошо приготовленный омлет. Приятного аппетита!

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#Завтрак #Сода #Яичница #Лайфхак