Цей розсіл — порятунок від похмілля: рецепт смачної помідорної заготовки

Помідорчики виходять солодкими та соковитими

Починається сезон помідорів, а отже — час подумати про те, як заготовити їх на зиму. Якщо ви вже знаєте про рецепт "Помідори в снігу", зверніть увагу на ще один спосіб заготовки — квашення.

За рецептом, який поділились на порталі "Господинька", помідори виходять смачні, газовані, мають дивовижний смак. А розсіл – просто знахідка для хворої голови. Найкраще квасити такі помідори у пластикових відерцях. Рецепт наведено на 10-літрову ємність.

Інгредієнти:

помідори – 7,5 – 8,5 кг.,

вода для заливання – 5 л.,

сіль – 350 гр.

листя вишні, малини, смородини, хрону – по пучку,

перець гострий – 1-2шт. або за смаком,

корінь хрону – 1 шт., або 50-70 гр.,

цукор – 5 ст. ложок або 1 ст. ложка з гіркою на кожен літр води,

часник 10-15 зубків або за смаком,

перець болгарський – 1 шт.,

після бродіння – 1 ст. ложка порошку гірчиці (від утворення плісняви)

Спосіб приготування:

Помідори вибираємо щільних сортів, не м’які, без пошкоджень. Добре миємо і залишаємо сохнути. Для маринаду в холодну воду висипаємо сіль і залишаємо розчинятися. На дно відерця кладемо все листя, шматочки кореня хрону, часточки часнику. Викладаємо половину помідорів, кладемо шматочки гострого перцю та солодкого перцю, зелень і часник і докладаємо до верху помідори. Накриваємо помідори зеленню і обов’язково листям хрону – вони перешкоджають появі плісняви. У розсолі розчиняємо цукор і заливаємо у помідори. Кришку прикриваємо, але не закриваємо щільно.

У теплому місці такі помідори будуть готові вже через 4 дні. Якщо хочете, щоб помідори простояли у вас усю зиму – ставимо у прохолодне та темне місце. У такому випадку готові вони будуть за місяць і стоятимуть дуже довго. Також ми розповідали, чому біліє розсіл огірків.