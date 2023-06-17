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Класичний рецепт овочів з часником: ці "Помідори в снігу" з’їдять разом із банкою

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Помідори під шаром часнику справді наче заметені снігом
Помідори під шаром часнику справді наче заметені снігом. Фото Апостроф

Дуже смачна заготовка

Ми розповідали, як готувати смачне овочеве асорті на зиму. Ділимось класичним рецептом заготовки "Помідори в снігу".

Ці помідори так називаються, бо в банку вони вкладаються разом з великою кількістю часнику. Через це заготовка справді схожа на помідори вперемішку зі снігом.

Інгредієнти:

  • помідори — 1 кг
  • вода — 1 л
  • сіль — 2 ст. л.
  • цукор — 4 ст. л.
  • оцет 9% — 100 мл
  • перець горошком — 5- 8 шт. у банку
  • часник тертий — по 1 ст.л на 0,5 л банку

Спосіб приготування:

  1. У чисті баночки розкладаємо перець, щільно викладаємо помідори. Заливаємо на 20 хвилин окропом, потім — зливаємо воду.
  2. Зверху томатів викладаємо часник, натертий на середній тертці. У воді розчиняємо сіль та цукор, варимо після закипання 3 – 4 хвилини. Гарячий маринад заливаємо у банки. Закручуємо кришками та залишаємо баночки. Вони повинні вистигнути при кімнатній температурі. Зберігати томати слід у підвалі, коморі або на балконі.

В маринаді є багато часнику, що робить заготовку солодкаво-пікантною. Найкраще підходять маленькі, не перестиглі помідори без пошкоджень, щоб вони виглядали красиво в тарілці. Також ми розповідали, як смачно приготувати баклажани так, щоб вони на смак нагадували м’ясо.

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