Класичний рецепт овочів з часником: ці "Помідори в снігу" з’їдять разом із банкою
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Дуже смачна заготовка
Ми розповідали, як готувати смачне овочеве асорті на зиму. Ділимось класичним рецептом заготовки "Помідори в снігу".
Ці помідори так називаються, бо в банку вони вкладаються разом з великою кількістю часнику. Через це заготовка справді схожа на помідори вперемішку зі снігом.
Інгредієнти:
- помідори — 1 кг
- вода — 1 л
- сіль — 2 ст. л.
- цукор — 4 ст. л.
- оцет 9% — 100 мл
- перець горошком — 5- 8 шт. у банку
- часник тертий — по 1 ст.л на 0,5 л банку
Спосіб приготування:
- У чисті баночки розкладаємо перець, щільно викладаємо помідори. Заливаємо на 20 хвилин окропом, потім — зливаємо воду.
- Зверху томатів викладаємо часник, натертий на середній тертці. У воді розчиняємо сіль та цукор, варимо після закипання 3 – 4 хвилини. Гарячий маринад заливаємо у банки. Закручуємо кришками та залишаємо баночки. Вони повинні вистигнути при кімнатній температурі. Зберігати томати слід у підвалі, коморі або на балконі.
В маринаді є багато часнику, що робить заготовку солодкаво-пікантною. Найкраще підходять маленькі, не перестиглі помідори без пошкоджень, щоб вони виглядали красиво в тарілці. Також ми розповідали, як смачно приготувати баклажани так, щоб вони на смак нагадували м’ясо.