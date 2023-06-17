Класичний рецепт овочів з часником: ці "Помідори в снігу" з’їдять разом із банкою

Дуже смачна заготовка

Ми розповідали, як готувати смачне овочеве асорті на зиму. Ділимось класичним рецептом заготовки "Помідори в снігу".

Ці помідори так називаються, бо в банку вони вкладаються разом з великою кількістю часнику. Через це заготовка справді схожа на помідори вперемішку зі снігом.

Інгредієнти:

помідори — 1 кг

вода — 1 л

сіль — 2 ст. л.

цукор — 4 ст. л.

оцет 9% — 100 мл

перець горошком — 5- 8 шт. у банку

часник тертий — по 1 ст.л на 0,5 л банку

Спосіб приготування:

У чисті баночки розкладаємо перець, щільно викладаємо помідори. Заливаємо на 20 хвилин окропом, потім — зливаємо воду. Зверху томатів викладаємо часник, натертий на середній тертці. У воді розчиняємо сіль та цукор, варимо після закипання 3 – 4 хвилини. Гарячий маринад заливаємо у банки. Закручуємо кришками та залишаємо баночки. Вони повинні вистигнути при кімнатній температурі. Зберігати томати слід у підвалі, коморі або на балконі.

В маринаді є багато часнику, що робить заготовку солодкаво-пікантною. Найкраще підходять маленькі, не перестиглі помідори без пошкоджень, щоб вони виглядали красиво в тарілці. Також ми розповідали, як смачно приготувати баклажани так, щоб вони на смак нагадували м’ясо.