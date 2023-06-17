Классический рецепт овощей с чесноком: эти "Помидоры в снегу" съедят вместе с банкой

Очень вкусная заготовка

Мы рассказывали, как готовить вкусное овощное ассорти на зиму. Делимся классическим рецептом заготовки "Помидоры в снегу".

Эти помидоры так называются, потому что в банке они укладываются вместе с большим количеством чеснока. Поэтому заготовка действительно похожа на помидоры вперемешку со снегом.

Ингредиенты:

помидоры — 1 кг

вода – 1 л

соль – 2 ст. л.

сахар – 4 ст. л.

уксус 9% — 100 мл

перец горошком — 5-8 шт. в банке

чеснок тертый – по 1 ст.л на 0,5 л банка

Способ приготовления:

В чистые баночки раскладываем перец, плотно выкладываем помидоры. Заливаем на 20 минут кипятком, затем – сливаем воду. Сверху томатов выкладываем чеснок, натертый на средней терке. В воде растворяем соль и сахар, варим после закипания 3-4 минуты. Горячий маринад заливаем в банки. Закручиваем крышками и оставляем баночки. Они должны остыть при комнатной температуре. Хранить томаты следует в подвале, амбаре или на балконе.

В маринаде много чеснока, что делает заготовку сладковато-пикантной. Лучше всего подходят маленькие, не переспевшие помидоры без повреждений, чтобы они выглядели красиво в тарелке. Также мы рассказывали, как вкусно приготовить баклажаны так, чтобы они по вкусу напоминали мясо.