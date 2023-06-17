Классический рецепт овощей с чесноком: эти "Помидоры в снегу" съедят вместе с банкой
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Очень вкусная заготовка
Мы рассказывали, как готовить вкусное овощное ассорти на зиму. Делимся классическим рецептом заготовки "Помидоры в снегу".
Эти помидоры так называются, потому что в банке они укладываются вместе с большим количеством чеснока. Поэтому заготовка действительно похожа на помидоры вперемешку со снегом.
Ингредиенты:
- помидоры — 1 кг
- вода – 1 л
- соль – 2 ст. л.
- сахар – 4 ст. л.
- уксус 9% — 100 мл
- перец горошком — 5-8 шт. в банке
- чеснок тертый – по 1 ст.л на 0,5 л банка
Способ приготовления:
- В чистые баночки раскладываем перец, плотно выкладываем помидоры. Заливаем на 20 минут кипятком, затем – сливаем воду.
- Сверху томатов выкладываем чеснок, натертый на средней терке. В воде растворяем соль и сахар, варим после закипания 3-4 минуты. Горячий маринад заливаем в банки. Закручиваем крышками и оставляем баночки. Они должны остыть при комнатной температуре. Хранить томаты следует в подвале, амбаре или на балконе.
В маринаде много чеснока, что делает заготовку сладковато-пикантной. Лучше всего подходят маленькие, не переспевшие помидоры без повреждений, чтобы они выглядели красиво в тарелке. Также мы рассказывали, как вкусно приготовить баклажаны так, чтобы они по вкусу напоминали мясо.