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Классический рецепт овощей с чесноком: эти "Помидоры в снегу" съедят вместе с банкой

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Помидоры под слоем чеснока действительно как снег
Помидоры под слоем чеснока действительно как снег. Фото Апостроф

Очень вкусная заготовка

Мы рассказывали, как готовить вкусное овощное ассорти на зиму. Делимся классическим рецептом заготовки "Помидоры в снегу".

Эти помидоры так называются, потому что в банке они укладываются вместе с большим количеством чеснока. Поэтому заготовка действительно похожа на помидоры вперемешку со снегом.

Ингредиенты:

  • помидоры — 1 кг
  • вода – 1 л
  • соль – 2 ст. л.
  • сахар – 4 ст. л.
  • уксус 9% — 100 мл
  • перец горошком — 5-8 шт. в банке
  • чеснок тертый – по 1 ст.л на 0,5 л банка

Способ приготовления:

  1. В чистые баночки раскладываем перец, плотно выкладываем помидоры. Заливаем на 20 минут кипятком, затем – сливаем воду.
  2. Сверху томатов выкладываем чеснок, натертый на средней терке. В воде растворяем соль и сахар, варим после закипания 3-4 минуты. Горячий маринад заливаем в банки. Закручиваем крышками и оставляем баночки. Они должны остыть при комнатной температуре. Хранить томаты следует в подвале, амбаре или на балконе.

В маринаде много чеснока, что делает заготовку сладковато-пикантной. Лучше всего подходят маленькие, не переспевшие помидоры без повреждений, чтобы они выглядели красиво в тарелке. Также мы рассказывали, как вкусно приготовить баклажаны так, чтобы они по вкусу напоминали мясо.

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