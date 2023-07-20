Не викидайте: як зварити яйце, що тріснуло

Їх все ще можна приготувати

Ми розповідали, як варити яйця за хитрим китайським методом. Але зовсім інша річ — якщо у яйця тріснула шкаралупа. Мало хто знає, але таке яйце все ще можна зварити.

Шкарлупа яєць, за своєю природою, досить тендітна. Тому вона легко б’ється і вкривається тріщинами. Зварити таке яйце буде складніше, але це все ще реально. "Апостроф" пише, як легко зварити яйце з тріснутою "шкіркою", щоб вміст не витік у каструлю.

Зазвичай господині щедро солять воду, в якій збираються надати яйце термічній обробці. Проте цей лайфхак не дає 100% гарантії, що продукт звариться правильно. Щоб яйце з тріснутою шкаралупою повністю зварилося і не витекло, потрібен харчовий пакет. Він просто не дасть вмісту витекти в каструлю.

Візьміть побите яйце, перекладіть його зі шкаралупи в пакет. Потім міцно зав’яжіть пакет на вузол і опустіть в киплячу воду.

Опускати одразу в окріп можна, якщо варите продукт в пакеті без шкаралупи. В усіх інших випадках яйця слід класти в холодну воду, щоб вони нагрівалися поступово разом із рідиною. Також ми розповідали про головні помилки, через які біліє огірковий розсіл.