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Не викидайте: як зварити яйце, що тріснуло

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Тріснуті яйця можна зварити та з’їсти
Тріснуті яйця можна зварити та з’їсти. Фото Апостроф

Їх все ще можна приготувати

Ми розповідали, як варити яйця за хитрим китайським методом. Але зовсім інша річ — якщо у яйця тріснула шкаралупа. Мало хто знає, але таке яйце все ще можна зварити.

Шкарлупа яєць, за своєю природою, досить тендітна. Тому вона легко б’ється і вкривається тріщинами. Зварити таке яйце буде складніше, але це все ще реально. "Апостроф" пише, як легко зварити яйце з тріснутою "шкіркою", щоб вміст не витік у каструлю.

Зазвичай господині щедро солять воду, в якій збираються надати яйце термічній обробці. Проте цей лайфхак не дає 100% гарантії, що продукт звариться правильно. Щоб яйце з тріснутою шкаралупою повністю зварилося і не витекло, потрібен харчовий пакет. Він просто не дасть вмісту витекти в каструлю.

Візьміть побите яйце, перекладіть його зі шкаралупи в пакет. Потім міцно зав’яжіть пакет на вузол і опустіть в киплячу воду.

Опускати одразу в окріп можна, якщо варите продукт в пакеті без шкаралупи. В усіх інших випадках яйця слід класти в холодну воду, щоб вони нагрівалися поступово разом із рідиною. Також ми розповідали про головні помилки, через які біліє огірковий розсіл.

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#Рецепт #Лайфхак #Яйця