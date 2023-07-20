Этот рассол – спасение от похмелья: рецепт вкусной помидорной заготовки

Помидоры получаются сладкими и сочными

Начинается сезон помидоров, а значит, пора подумать о том, как заготовить их на зиму. Если вы уже знаете о рецепте "Помидоры в снегу", обратите внимание на еще один способ заготовки – квашение.

По рецепту, который поделились на портале "Хозяйка", помидоры получаются вкусные, газированные, имеют удивительный вкус. А рассол – просто находка для больной головы. Лучше квасить такие помидоры в пластиковых ведерках. Рецепт приведен на 10-литровую емкость.

Ингредиенты:

помидоры – 7,5 – 8,5 кг.,

вода для заливки – 5 л.,

соль – 350 гр.

листья вишни, малины, смородины, хрена – по пучку,

перец острый – 1-2шт. или по вкусу,

корень хрена – 1 шт., или 50-70 гр.,

сахар – 5 ст. ложек или 1 ст. ложка с горкой на каждый литр воды,

чеснок 10-15 зубков или по вкусу,

перец болгарский – 1 шт.,

после брожения – 1 ст. ложка порошка горчицы (от образования плесени)

Способ приготовления:

Помидоры выбираем плотные сорта, не мягкие, без повреждений. Хорошо моем и оставляем сохнуть. Для маринада в холодную воду высыпаем соль и оставляем растворяться. На дно ведерка кладем все листья, кусочки корня хрена, дольки чеснока. Выкладываем половину помидоров, кладем кусочки острого перца и сладкого перца, зелень и чеснок и прилагаем к верху помидоры. Накрываем помидоры зеленью и обязательно листьями хрена – они препятствуют появлению плесени. В рассоле растворяем сахар и заливаем в помидоры. Крышку прикрываем, но не закрываем плотно.

В теплом месте такие помидоры будут готовы уже через 4 дня. Если хотите, чтобы помидоры простояли у вас всю зиму, ставим в прохладное и темное место. В таком случае готовы они будут через месяц и будут стоять очень долго. Также мы рассказывали, почему белеет рассол огурцов.