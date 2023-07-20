Этот рассол – спасение от похмелья: рецепт вкусной помидорной заготовки
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Помидоры получаются сладкими и сочными
Начинается сезон помидоров, а значит, пора подумать о том, как заготовить их на зиму. Если вы уже знаете о рецепте "Помидоры в снегу", обратите внимание на еще один способ заготовки – квашение.
По рецепту, который поделились на портале "Хозяйка", помидоры получаются вкусные, газированные, имеют удивительный вкус. А рассол – просто находка для больной головы. Лучше квасить такие помидоры в пластиковых ведерках. Рецепт приведен на 10-литровую емкость.
Ингредиенты:
- помидоры – 7,5 – 8,5 кг.,
- вода для заливки – 5 л.,
- соль – 350 гр.
- листья вишни, малины, смородины, хрена – по пучку,
- перец острый – 1-2шт. или по вкусу,
- корень хрена – 1 шт., или 50-70 гр.,
- сахар – 5 ст. ложек или 1 ст. ложка с горкой на каждый литр воды,
- чеснок 10-15 зубков или по вкусу,
- перец болгарский – 1 шт.,
- после брожения – 1 ст. ложка порошка горчицы (от образования плесени)
Способ приготовления:
- Помидоры выбираем плотные сорта, не мягкие, без повреждений. Хорошо моем и оставляем сохнуть.
- Для маринада в холодную воду высыпаем соль и оставляем растворяться. На дно ведерка кладем все листья, кусочки корня хрена, дольки чеснока.
- Выкладываем половину помидоров, кладем кусочки острого перца и сладкого перца, зелень и чеснок и прилагаем к верху помидоры. Накрываем помидоры зеленью и обязательно листьями хрена – они препятствуют появлению плесени.
- В рассоле растворяем сахар и заливаем в помидоры. Крышку прикрываем, но не закрываем плотно.
В теплом месте такие помидоры будут готовы уже через 4 дня. Если хотите, чтобы помидоры простояли у вас всю зиму, ставим в прохладное и темное место. В таком случае готовы они будут через месяц и будут стоять очень долго. Также мы рассказывали, почему белеет рассол огурцов.