Не выбрасывайте: как сварить треснувшее яйцо

Их все еще можно приготовить

Мы рассказывали, как варить яйца по хитрому китайскому методу. Но совсем другое дело – если у яйца треснула скорлупа. Немногие знают, но такое яйцо все еще можно сварить.

Скорлупа яиц, по своей природе, довольно хрупкая. Поэтому она легко дерется и покрывается трещинами. Сварить такое яйцо будет посложнее, но это все еще реально. "Апостроф" пишет, как легко сварить яйцо с треснутой "шкуркой", чтобы содержимое не утекло в кастрюлю.

Обычно хозяйки щедро солят воду, в которой собираются придать яйцо термической обработке. Тем не менее, этот лайфхак не дает 100% гарантии, что продукт сварится правильно. Чтобы яйцо с треснувшей скорлупой полностью сварилось и не утекло, нужен пищевой пакет. Он просто не даст содержимому вытечь в кастрюлю.

Возьмите разбитое яйцо, переложите его из скорлупы в пакет. Затем крепко завяжите пакет на узел и опустите в кипящую воду.

Опускать сразу в кипяток можно, если варите продукт в пакете без скорлупы. Во всех других случаях яйца следует класть в холодную воду, чтобы они постепенно нагревались вместе с жидкостью. Также мы рассказывали о главных ошибках, из-за которых белеет огуречный рассол.