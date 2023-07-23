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Заготовка-виручалочка, що повинна бути у кожному холодильнику: 15 хвилин — і борщ на столі

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Автор
Щоб готувати борщ дуже швидко
Щоб готувати борщ дуже швидко. Фото Апостроф

Чудовий варіант заготовки на зиму

Ароматний наваристий борщ — це не завжди означає, що треба провести довгі години на кухні. Проста заготовка допоможе варити його за лічені хвилини.

У будь-який момент варите бульйон та відкриваєте банку з заправкою — і борщ за лічені хвилини на столі. Рецептом поділились на порталі "Господинька".

Інгредієнти:

  • буряк 3 кг
  • помідори 3 кг
  • морква 1 кг
  • квасоля 600 г
  • цибуля 1 кг
  • Сіль 2 ст.л.
  • цукор 180 г
  • оцет 9% 160 г
  • олія 400 мл

Спосіб приготування:

  1. Квасолю чистимо, замочуємо і відварюємо до готовності. Помідори нарізаємо і пропускаємо через м’ясорубку (можна подрібнити у блендері).
  2. Томатне пюре відправляємо у каструлю. Додаємо сіль, цукор і олію.
  3. Нарізаємо дрібненько цибулю, додаємо її у соус і доводимо до кипіння. Після закипання варимо ще 10 хвилин.
  4. Чистимо і натираємо моркву і буряк. Додаємо їх у каструльку до інших продуктів. Проварюємо все 30 хвилин, час від часу помішуючи. А через пів години додаємо квасолю.
  5. Перемішуємо все і додаємо оцет. Проварюємо ще 5 хвилин після закипання.
  6. Розкладаємо все по баночках. Ставимо банки на рушник в широку каструлю. Заливаємо банки водою по плічка.
  7. Коли закипить вода — стерилізуємо 10 хвилин. Щільно закручуємо банки, даємо повністю охолонути і відправляємо у місце зберігання.

Це чудовий варіант, який допоможе зекономити час. Також ми розповідали, як заготовити малину на зиму.

Теги:
#Рецепт #Борщ #Заготівля