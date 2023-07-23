Заготовка-виручалочка, що повинна бути у кожному холодильнику: 15 хвилин — і борщ на столі
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Чудовий варіант заготовки на зиму
Ароматний наваристий борщ — це не завжди означає, що треба провести довгі години на кухні. Проста заготовка допоможе варити його за лічені хвилини.
У будь-який момент варите бульйон та відкриваєте банку з заправкою — і борщ за лічені хвилини на столі. Рецептом поділились на порталі "Господинька".
Інгредієнти:
- буряк 3 кг
- помідори 3 кг
- морква 1 кг
- квасоля 600 г
- цибуля 1 кг
- Сіль 2 ст.л.
- цукор 180 г
- оцет 9% 160 г
- олія 400 мл
Спосіб приготування:
- Квасолю чистимо, замочуємо і відварюємо до готовності. Помідори нарізаємо і пропускаємо через м’ясорубку (можна подрібнити у блендері).
- Томатне пюре відправляємо у каструлю. Додаємо сіль, цукор і олію.
- Нарізаємо дрібненько цибулю, додаємо її у соус і доводимо до кипіння. Після закипання варимо ще 10 хвилин.
- Чистимо і натираємо моркву і буряк. Додаємо їх у каструльку до інших продуктів. Проварюємо все 30 хвилин, час від часу помішуючи. А через пів години додаємо квасолю.
- Перемішуємо все і додаємо оцет. Проварюємо ще 5 хвилин після закипання.
- Розкладаємо все по баночках. Ставимо банки на рушник в широку каструлю. Заливаємо банки водою по плічка.
- Коли закипить вода — стерилізуємо 10 хвилин. Щільно закручуємо банки, даємо повністю охолонути і відправляємо у місце зберігання.
Це чудовий варіант, який допоможе зекономити час. Також ми розповідали, як заготовити малину на зиму.