Заготовка-виручалочка, що повинна бути у кожному холодильнику: 15 хвилин — і борщ на столі

Чудовий варіант заготовки на зиму

Ароматний наваристий борщ — це не завжди означає, що треба провести довгі години на кухні. Проста заготовка допоможе варити його за лічені хвилини.

У будь-який момент варите бульйон та відкриваєте банку з заправкою — і борщ за лічені хвилини на столі. Рецептом поділились на порталі "Господинька".

Інгредієнти:

буряк 3 кг

помідори 3 кг

морква 1 кг

квасоля 600 г

цибуля 1 кг

Сіль 2 ст.л.

цукор 180 г

оцет 9% 160 г

олія 400 мл

Спосіб приготування:

Квасолю чистимо, замочуємо і відварюємо до готовності. Помідори нарізаємо і пропускаємо через м’ясорубку (можна подрібнити у блендері). Томатне пюре відправляємо у каструлю. Додаємо сіль, цукор і олію. Нарізаємо дрібненько цибулю, додаємо її у соус і доводимо до кипіння. Після закипання варимо ще 10 хвилин. Чистимо і натираємо моркву і буряк. Додаємо їх у каструльку до інших продуктів. Проварюємо все 30 хвилин, час від часу помішуючи. А через пів години додаємо квасолю. Перемішуємо все і додаємо оцет. Проварюємо ще 5 хвилин після закипання. Розкладаємо все по баночках. Ставимо банки на рушник в широку каструлю. Заливаємо банки водою по плічка. Коли закипить вода — стерилізуємо 10 хвилин. Щільно закручуємо банки, даємо повністю охолонути і відправляємо у місце зберігання.