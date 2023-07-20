Без варіння і мороки: найпростіший спосіб заготовити малину на зиму
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Взимку подякуєте собі за цю малину
Ми розповідали, як зварити смачний смородиновий джем на зиму. Є ще один спосіб заготовки ягід — з цукром і власному соку.
Так краще зберігаються вітаміни, але заготовка повинна стояти в холодильнику. Як заготовити малину, розповіли на порталі ProstoWay.
Інгредієнти:
- 4 кг малини
- 1 кг цукру
Спосіб приготування:
- Для приготування домашньої заготівлі на 4 кілограми малини потрібно 1 кілограм цукру. Ягоди слід перекласти в емальований посуд.
- Малину викладаємо у кілька шарів, кожен із них перекладаючи цукром. Залишаємо їх так на сім годин. За цей час малина пустить сік.
- Після цього залишиться лише наповнити смачним вмістом чисті банки. Викладаємо так, щоб до шийки ємності залишалося 2 сантиметри.
- Простерилізуйте заповнені банки протягом 7 хвилин. Для цього в каструлю покладіть складений у кілька шарів рушник, поставте банку і наповніть ємність теплою водою по "плічка" банок.
- Банки накрийте металевими кришками. Закручувати їх не треба. На каструлю помістіть кришку і дочекайтеся, поки вода закипить. Зменшіть вогонь і тримайте банки в каструлі до закінчення зазначеного часу.
Ягоди, заготовлені в такий спосіб, стануть відмінною добавкою для компоту чи пирога. Та й хто відмовиться від такого ароматного пюре вприкуску зі смачними млинцями.