Без варіння і мороки: найпростіший спосіб заготовити малину на зиму

Взимку подякуєте собі за цю малину

Ми розповідали, як зварити смачний смородиновий джем на зиму. Є ще один спосіб заготовки ягід — з цукром і власному соку.

Так краще зберігаються вітаміни, але заготовка повинна стояти в холодильнику. Як заготовити малину, розповіли на порталі ProstoWay.

Інгредієнти:

4 кг малини

1 кг цукру

Спосіб приготування:

Для приготування домашньої заготівлі на 4 кілограми малини потрібно 1 кілограм цукру. Ягоди слід перекласти в емальований посуд. Малину викладаємо у кілька шарів, кожен із них перекладаючи цукром. Залишаємо їх так на сім годин. За цей час малина пустить сік. Після цього залишиться лише наповнити смачним вмістом чисті банки. Викладаємо так, щоб до шийки ємності залишалося 2 сантиметри. Простерилізуйте заповнені банки протягом 7 хвилин. Для цього в каструлю покладіть складений у кілька шарів рушник, поставте банку і наповніть ємність теплою водою по "плічка" банок. Банки накрийте металевими кришками. Закручувати їх не треба. На каструлю помістіть кришку і дочекайтеся, поки вода закипить. Зменшіть вогонь і тримайте банки в каструлі до закінчення зазначеного часу.

Ягоди, заготовлені в такий спосіб, стануть відмінною добавкою для компоту чи пирога. Та й хто відмовиться від такого ароматного пюре вприкуску зі смачними млинцями.