Без варки и мороки: самый простой способ заготовить малину на зиму

Зимой поблагодарите себя за эту малину

Мы рассказывали, как сварить вкусный смородиновый джем на зиму. Есть еще один способ заготовки ягод – с сахаром и собственном соке.

Так лучше сохраняются витамины, но заготовка должна стоять в холодильнике. Как заготовить малину, рассказали на портале ProstoWay.

Ингредиенты:

4 кг малины

1 кг сахара

Способ приготовления:

Для приготовления домашней заготовки на 4 килограмма малины требуется 1 килограмм сахара. Ягоды следует переложить в эмалированную посуду. Малину выкладываем в несколько слоев, каждый из них перекладывая сахаром. Оставляем их так на семь часов. За это время малина пустит сок. После этого останется только наполнить вкусным содержимым чистые банки. Выкладываем так, чтобы до горлышка емкости оставалось 2 сантиметра. Простерите заполненные банки в течение 7 минут. Для этого в кастрюлю положите сложенное в несколько слоев полотенце, поставьте банку и наполните емкость теплой водой по "плечикам" банок. Банки накройте металлическими крышками. Закручивать их не нужно. На кастрюлю поместите крышку и дождитесь, пока вода закипит. Убавьте огонь и держите банки в кастрюле до истечения указанного времени.

Ягоды, заготовленные таким образом, станут отличной добавкой для компота или пирога. Да и кто откажется от такого ароматного пюре вприкуску со вкусными блинами.