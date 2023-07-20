Без варки и мороки: самый простой способ заготовить малину на зиму
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Зимой поблагодарите себя за эту малину
Мы рассказывали, как сварить вкусный смородиновый джем на зиму. Есть еще один способ заготовки ягод – с сахаром и собственном соке.
Так лучше сохраняются витамины, но заготовка должна стоять в холодильнике. Как заготовить малину, рассказали на портале ProstoWay.
Ингредиенты:
- 4 кг малины
- 1 кг сахара
Способ приготовления:
- Для приготовления домашней заготовки на 4 килограмма малины требуется 1 килограмм сахара. Ягоды следует переложить в эмалированную посуду.
- Малину выкладываем в несколько слоев, каждый из них перекладывая сахаром. Оставляем их так на семь часов. За это время малина пустит сок.
- После этого останется только наполнить вкусным содержимым чистые банки. Выкладываем так, чтобы до горлышка емкости оставалось 2 сантиметра.
- Простерите заполненные банки в течение 7 минут. Для этого в кастрюлю положите сложенное в несколько слоев полотенце, поставьте банку и наполните емкость теплой водой по "плечикам" банок.
- Банки накройте металлическими крышками. Закручивать их не нужно. На кастрюлю поместите крышку и дождитесь, пока вода закипит. Убавьте огонь и держите банки в кастрюле до истечения указанного времени.
Ягоды, заготовленные таким образом, станут отличной добавкой для компота или пирога. Да и кто откажется от такого ароматного пюре вприкуску со вкусными блинами.