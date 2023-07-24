Простіше, ніж приготувати панкейки: такий малиновий пиріг дуже люблять у Штатах

Кращого рецепту вам не знайти!

Американська кухня славиться своїми приголомшливими панкейками та пирогами. Випічка завжди була у Штатах на найвищому рівні. Поділимося з вами секретом, як приготувати пиріг із малиною на американський манер.

У США такий вид десертів називають бакл – це ніжне тісто із соковитими ягодами, присипаними солодкою борошняною крихтою. Штрейзель (саме ця крихта) при випіканні перетворюється на хрустку скоринку, від якої ви навряд чи відірветесь. Ну що, спробуємо приготувати пиріг по-американськи за рецептом "Це Смак" ?

Як приготувати пиріг з малиною по-американськи

Інгредієнти на 8 порцій:

сир – 150 г;

цукор – 300 г;

яйце – 2 шт.;

вершкове масло – 150 г;

ванільний екстракт – 1 ст. л.;

лимонна цедра – 2 ст. л.;

лимонний сік – 2 ст. л.;

пшеничне борошно – 330 г;

розпушувач – 1,5 ч. л.;

сіль — 0,25 ч. л.;

сода — 0,25 ч. л.;

кориця — 1 ч. л.;

малина – 400 р.

Спосіб приготування:

Збийте яйця і змішайте їх із сиром, 150 г цукру, 60 г розтопленого вершкового масла, ванільним екстрактом або ваніліном, цедрою і лимонним соком. Потім змішайте з 320 г просіяного борошна (в ньому потрібно заздалегідь розмішати розпушувач і сіль). Викладіть тісто у змащену олією форму. Для посипання змішайте 1 ст. л. борошна з 150 г цукру, корицею, щіпкою розпушувача і 90 г розм’якшеного вершкового масла. У форму на тісто викладіть малину, трохи натискаючи на неї пальцями, зверху додайте штрейзель. Випікайте пиріг з малиною 55 хвилин при 175 градусах у заздалегідь розігрітій духовці до золотистого кольору.

В Америці заведено вважати бакл кавовим десертом. Тому готуйте улюблений напій та насолоджуйтесь.