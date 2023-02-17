Панкейки без молока: смачний рецепт традиційних американських млинців
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Готуються просто і швидко, і є чудовим ситним сніданком або полуденком
З 20 лютого обов’язковими стравами на вашому столі мають бути млинці, адже з цього дня розпочинається святкування народного свята — Масляна. Щоб трохи розбавити традиційні млинці, ми пропонуємо вам приготувати традиційну американську випічку — панкейки, які дуже схожі на наші оладки та млинці.
В основному панкейки готують на молоці, кефірі або кислому молока, але їх можна зробити і на воді, пише кулінарний блогер під ніком kuhari у своєму блозі в Інстаграм. І при цьому вони виходять такими ж ніжними, пишними та смачними.
Панкейки без молока: рецепт
Інгредієнти
- Вода — 150 мл.
- Куряче яйце — 1 штука
- Цукор — 3 чайні ложки
- Сіль — 2 щіпки
- Борошно пшеничне — 150 грам
- Розпушувач тіста — 0,5 чайних ложки
- Рослинна олія — 2 ст. ложки
Спосіб приготування:
- Підготуйте продукти для приготування панкейку. У миску розбийте куряче яйце і збийте яйце віночком. Влийте воду і знову все збийте.
- Всипте борошно, що просіює, сіль, цукор, розпушувач і знову добре перемішайте всі інгредієнти.
- Додайте будь-яку олію і ще раз перемішайте тісто.
- Добре розігрійте сковороду. Змащувати олією її не потрібно. У центр сковороди викладіть три столові ложки тіста.
- Печіть панкейк з одного боку, поки верх не стане матовим. Потім переверніть і смажте з іншого боку.
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