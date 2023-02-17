Панкейки без молока: смачний рецепт традиційних американських млинців

Готуються просто і швидко, і є чудовим ситним сніданком або полуденком

З 20 лютого обов’язковими стравами на вашому столі мають бути млинці, адже з цього дня розпочинається святкування народного свята — Масляна. Щоб трохи розбавити традиційні млинці, ми пропонуємо вам приготувати традиційну американську випічку — панкейки, які дуже схожі на наші оладки та млинці.

В основному панкейки готують на молоці, кефірі або кислому молока, але їх можна зробити і на воді, пише кулінарний блогер під ніком kuhari у своєму блозі в Інстаграм. І при цьому вони виходять такими ж ніжними, пишними та смачними.

Панкейки без молока: рецепт

Інгредієнти

Вода — 150 мл.

Куряче яйце — 1 штука

Цукор — 3 чайні ложки

Сіль — 2 щіпки

Борошно пшеничне — 150 грам

Розпушувач тіста — 0,5 чайних ложки

Рослинна олія — 2 ст. ложки

Спосіб приготування:

Підготуйте продукти для приготування панкейку. У миску розбийте куряче яйце і збийте яйце віночком. Влийте воду і знову все збийте. Всипте борошно, що просіює, сіль, цукор, розпушувач і знову добре перемішайте всі інгредієнти. Додайте будь-яку олію і ще раз перемішайте тісто. Добре розігрійте сковороду. Змащувати олією її не потрібно. У центр сковороди викладіть три столові ложки тіста. Печіть панкейк з одного боку, поки верх не стане матовим. Потім переверніть і смажте з іншого боку.

Раніше "Телеграф" писав, як приготувати смачні млинці на дріжджах. За словами кулінара Євгена Клопотенка, у блюді виходять ідеальні дірочки.