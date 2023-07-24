Проще, чем приготовить панкейки: такой малиновый пирог очень любят в Штатах

Лучшего рецепта вам не найти!

Американская кухня славится своими потрясающими панкейками и пирогами. Выпечка всегда была в Штатах на высоком уровне. Поделимся с вами секретом, как приготовить пирог с малиной на американский манер.

В США такой вид десертов называют бакл – это нежное тесто с сочными ягодами, присыпанными сладкой мучной крошкой. Штрейзель (именно эта крошка) при выпекании превращается в хрустящую корочку, от которой вы вряд ли оторветесь. Ну что, попробуем приготовить пирог по-американски по рецепту "Це Смак"?

Как приготовить пирог с малиной по-американски

Ингредиенты на 8 порций:

сыр – 150 г;

сахар – 300 г;

яйцо – 2 шт.;

сливочное масло – 150 г;

ванильный экстракт – 1 ст. л.;

лимонная цедра – 2 ст. л.;

лимонный сок – 2 ст. л.;

пшеничная мука – 330 г;

разрыхлитель – 1,5 ч. л.;

соль – 0,25 ч. л.;

сода – 0,25 ч. л.;

корица – 1 ч. л.;

малина – 400 г.

Способ приготовления:

Взбейте яйца и смешайте их с творогом, 150 г сахара, 60 г растопленного сливочного масла, ванильным экстрактом или ванилином, цедрой и лимонным соком. Затем смешайте с 320 г просеянной муки (в которой нужно заранее размешать разрыхлитель и соль). Выложите тесто в смазанную маслом форму. Для посыпки смешайте 1 ст. л. муки со 150 г сахара, корицей, щепоткой разрыхлителя и 90 г размягченного сливочного масла. В форму на тесто выложите малину, слегка нажимая на нее пальцами, сверху добавьте штрейзель. Выпекайте пирог с малиной 55 минут при 175 градусах в предварительно разогретой духовке до золотистого цвета.

В Америке принято считать бакл кофейным десертом. Поэтому готовьте любимый напиток и наслаждайтесь.