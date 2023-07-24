Проще, чем приготовить панкейки: такой малиновый пирог очень любят в Штатах
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Американская кухня славится своими потрясающими панкейками и пирогами. Выпечка всегда была в Штатах на высоком уровне. Поделимся с вами секретом, как приготовить пирог с малиной на американский манер.
В США такой вид десертов называют бакл – это нежное тесто с сочными ягодами, присыпанными сладкой мучной крошкой. Штрейзель (именно эта крошка) при выпекании превращается в хрустящую корочку, от которой вы вряд ли оторветесь. Ну что, попробуем приготовить пирог по-американски по рецепту "Це Смак"?
Как приготовить пирог с малиной по-американски
Ингредиенты на 8 порций:
- сыр – 150 г;
- сахар – 300 г;
- яйцо – 2 шт.;
- сливочное масло – 150 г;
- ванильный экстракт – 1 ст. л.;
- лимонная цедра – 2 ст. л.;
- лимонный сок – 2 ст. л.;
- пшеничная мука – 330 г;
- разрыхлитель – 1,5 ч. л.;
- соль – 0,25 ч. л.;
- сода – 0,25 ч. л.;
- корица – 1 ч. л.;
- малина – 400 г.
Способ приготовления:
- Взбейте яйца и смешайте их с творогом, 150 г сахара, 60 г растопленного сливочного масла, ванильным экстрактом или ванилином, цедрой и лимонным соком. Затем смешайте с 320 г просеянной муки (в которой нужно заранее размешать разрыхлитель и соль). Выложите тесто в смазанную маслом форму.
- Для посыпки смешайте 1 ст. л. муки со 150 г сахара, корицей, щепоткой разрыхлителя и 90 г размягченного сливочного масла.
- В форму на тесто выложите малину, слегка нажимая на нее пальцами, сверху добавьте штрейзель.
- Выпекайте пирог с малиной 55 минут при 175 градусах в предварительно разогретой духовке до золотистого цвета.
В Америке принято считать бакл кофейным десертом. Поэтому готовьте любимый напиток и наслаждайтесь.