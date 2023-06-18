Зачем добавлять масло в кофе: хитрость кофеманов, о которой не все знают

Немного масла — и вкус кофе изменится!

Заварной кофе — одно из самых вкусных, простых в приготовлении напитков, которые чаще всего пьют утром. Готовить его можно по-разному: со специями, солью, перцем, сахаром, с молоком, сливками, коньяком, какао.

А вот некоторые кофеманы в конце приготовления любимого напитка оказывают интересное действие. Когда кофе почти сварился, в турку в турку они бросают небольшой кусок сливочного масла. Вместе с Рixelinform расскажем, как меняется аромат и консистенция кофе.

Зачем добавлять сливочное масло в кофе

Гурманы уверяют: благодаря такой добавке напиток становится намного вкуснее и приобретает мягкость. Кофе становится намного более ароматным и вкус меняется на более нежный. Также становится другой плотность напитка: он приобретает приятную кремообразную консистенцию.

Как правильно добавлять сливочное масло в кофе.

Использовать такую хитрость с маслом имеет смысл только в том случае, если кофе готовится в турке. Использовать добавку при приготовлении растворимого кофе бессмысленно – дополнительный ингредиент может испортить его.

Важно: сливочное масло должно оказаться в турке примерно за одну минуту до завершения приготовления кофе. Если добавка окажется в напитке раньше или позже этого срока, то уловка может не сработать.

А если вы добавите в кофе еще и лавровый лист, напиток станет не только вкусным, но и полезным. Приятного кофепития!