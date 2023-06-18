Навіщо додавати олію в каву: хитрість кавоманів, про яку не всі знають

Трохи олії – і смак кави зміниться!

Заварна кава — одна з найсмачніших, найпростіших у приготуванні напоїв, які найчастіше п’ють вранці. Готувати його можна по-різному: зі спеціями, сіллю, перцем, цукром, молоком, вершками, коньяком, какао.

А ось деякі кавомани наприкінці приготування улюбленого напою чинять цікаву дію. Коли кава майже зварилася, в турку в турку вони кидають невеликий шматок вершкового масла. Разом з Рixelinform розповімо, як змінюється аромат та консистенція кави.

Навіщо додавати вершкове масло у каву

Гурмани запевняють: завдяки такій добавці напій стає набагато смачнішим і набуває м’якості. Кава стає набагато ароматнішою і смак змінюється більш ніжною. Також стає іншою щільність напою: він набуває приємної кремоподібної консистенції.

Як правильно додавати вершкове масло|мастило| в каву.

Використовувати таку хитрість з олією є сенс тільки в тому випадку, якщо кава готується в турці. Використовувати добавку при приготуванні розчинної кави безглуздо – додатковий інгредієнт може зіпсувати її.

Важливо: вершкове масло повинне опинитися в турці приблизно за одну хвилину до завершення приготування кави. Якщо добавка опиниться в напої раніше чи пізніше цього терміну, то прийом може не спрацювати.

А якщо ви додасте в каву ще й лавровий лист, напій стане не тільки смачним, а й корисним. Приємного кавування!