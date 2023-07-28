Врятує в літню спеку: неймовірний рецепт смородинового морсу всього з трьох інгредієнтів
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Корисніше та простіше рецепту ви не знайдете!
Літо — це час пити освіжаючі напої. Один із них — смачний і корисний морс. Його можна готувати з різних свіжих або із заморожених ягід. Морс чудово освіжає в спекотний день і наповнює організм вітамінами та поживними речовинами.
Uaportal пропонує рецепт корисного та смачного морсу із чорної смородини. Це неймовірно смачна, ароматна та дуже корисна ягода, тому напій вийде неймовірним! До того ж його з легкістю можна приготувати на кухні — просто запасіться ягодами, цукром і м’ятою. Яскравий і ароматний напій припаде до смаку і дітям, і дорослим. Готуючи його, ви не тільки подбаєте про смакове задоволення своїх рідних, а й про їхнє здоров’я.
Як приготувати смородиновий морс
Інгредієнти:
- смородина – 500 г;
- вода – 1.5 л;
- цукор – 80 г;
- м’ята – до смаку.
Спосіб приготування:
- Промийте та переберіть смородину. Ягоди викладіть у сотейник, розімніть їх.
- До ягід додайте цукор. Залийте масу окропом і варіть на повільному вогні до появи бульбашок.
- Ягоди пропустіть через сито. Отриманий сік охолодіть і подавати до столу.
До речі, до морсу із чорної смородини можна приготувати солодкий заливний пиріг. Спробуйте — і вашому захопленню не буде меж!