Врятує в літню спеку: неймовірний рецепт смородинового морсу всього з трьох інгредієнтів

Корисніше та простіше рецепту ви не знайдете!

Літо — це час пити освіжаючі напої. Один із них — смачний і корисний морс. Його можна готувати з різних свіжих або із заморожених ягід. Морс чудово освіжає в спекотний день і наповнює організм вітамінами та поживними речовинами.

Uaportal пропонує рецепт корисного та смачного морсу із чорної смородини. Це неймовірно смачна, ароматна та дуже корисна ягода, тому напій вийде неймовірним! До того ж його з легкістю можна приготувати на кухні — просто запасіться ягодами, цукром і м’ятою. Яскравий і ароматний напій припаде до смаку і дітям, і дорослим. Готуючи його, ви не тільки подбаєте про смакове задоволення своїх рідних, а й про їхнє здоров’я.

Як приготувати смородиновий морс

Інгредієнти:

смородина – 500 г;

вода – 1.5 л;

цукор – 80 г;

м’ята – до смаку.

Спосіб приготування:

Промийте та переберіть смородину. Ягоди викладіть у сотейник, розімніть їх. До ягід додайте цукор. Залийте масу окропом і варіть на повільному вогні до появи бульбашок. Ягоди пропустіть через сито. Отриманий сік охолодіть і подавати до столу.

До речі, до морсу із чорної смородини можна приготувати солодкий заливний пиріг. Спробуйте — і вашому захопленню не буде меж!