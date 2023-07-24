Дрібка соди розповість про напій: проста хитрість допоможе визначити якість вина

Трюк, завдяки якому ви питимете тільки якісне вино

Келихом вина можна розслабитися ввечері, відзначити важливу подію або подати до романтичної вечері з коханою людиною. Але не завжди магазинне вино буває якісним.

Чи можна визначити якість вина? Якщо так, то як це зробити? Про це розповімо разом із Sante Plus.

Як визначити якість вина в домашніх умовах

Справа в тому, що темний виноград, чорниця, вишня, червона капуста, буряк містить антоціани — природні пігменти, які благотворно впливають на здоров’я завдяки тому, що вони діють як антиоксиданти в організмі людини. Кислотність забарвлює антоціани у червоний колір, а лужність у синій. Кожен будинок має лужну речовину, яка при контакті з якісним вином змінить його колір — це харчова сода. Якщо напій не змінив свого кольору, вино підроблене.

Просто налийте трохи вина у склянку та додайте чайну ложку харчової соди. Якщо вино змінює колір із червоного на синє, це означає, що вино натуральне.

Якщо розчин стає прозорим або ви не побачите жодних змін — вино в келиху неякісне і багате на добавки і барвники.

До речі, харчова сода допоможе не лише визначити якість вина, а й зменшити його кислотність. Просто додайте 1/4 чайної ложки соди на 1 літр напою, і ваше вино стане набагато смачнішим.

Раніше "Телеграф" розповідав, на які фактори слід звертати увагу при виборі якісного вина. Купуйте та насолоджуйтесь!