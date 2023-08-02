І до святкового столу, і на сімейну вечерю: неймовірний рецепт фаршированої картоплі

Смачна, ситна і проста у приготуванні страва

Фарширована картопля — це дуже смачна та ароматна страва. Готується він із доступних інгредієнтів зовсім небагато часу.

Для цієї страви Shuba для начинки рекомендує вибрати яловичий фарш, проте якщо є бажання – можете готувати зі свинячого чи курячого. Обов’язково підбирайте картоплини однакової форми — так вони матимуть кращий вигляд на тарілці при подачі. Ну що йдемо готувати?

Як приготувати фаршировану картоплю

Інгредієнти на 10 порцій:

картопля — 1 кг;

м’ясний фарш — 300 г;

цибуля жовта ріпчаста — 2 шт.;

морква — 100 г;

паста томатна — 1 ст. л.;

часник, олія, сіль, чорний перець — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Дрібно наріжте цибулю і часник, моркву натріть на дрібній тертці. Змішайте в мисці з фаршем половину дрібно нарізаної цибулі, часник, посоліть і поперчіть. Вимийте та очистьте картоплю однакового розміру. Виріжте серединку. Низ картоплі трохи зріжте, щоб вона могла добре стояти в каструлі. Картоплю начиніть фаршем і щільно покладіть на дно каструлю. Залийте половину каструлі водою, посоліть, закрийте кришкою та варіть до напівготовності. Підсмажте цибулю, що залишилася, і моркву на маслі протягом 3-4 хвилин. Додайте томатну пасту, трохи води, посоліть та перемішайте. Отриману підливу додайте до картоплі та тушкуйте до готовності десь 15 хвилин.

До картоплі приготуйте сиров’ялене м’ясо за рецептом "Телеграфа" і подавайте. Смачного!