І до святкового столу, і на сімейну вечерю: неймовірний рецепт фаршированої картоплі
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Смачна, ситна і проста у приготуванні страва
Фарширована картопля — це дуже смачна та ароматна страва. Готується він із доступних інгредієнтів зовсім небагато часу.
Для цієї страви Shuba для начинки рекомендує вибрати яловичий фарш, проте якщо є бажання – можете готувати зі свинячого чи курячого. Обов’язково підбирайте картоплини однакової форми — так вони матимуть кращий вигляд на тарілці при подачі. Ну що йдемо готувати?
Як приготувати фаршировану картоплю
Інгредієнти на 10 порцій:
- картопля — 1 кг;
- м’ясний фарш — 300 г;
- цибуля жовта ріпчаста — 2 шт.;
- морква — 100 г;
- паста томатна — 1 ст. л.;
- часник, олія, сіль, чорний перець — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Дрібно наріжте цибулю і часник, моркву натріть на дрібній тертці. Змішайте в мисці з фаршем половину дрібно нарізаної цибулі, часник, посоліть і поперчіть.
- Вимийте та очистьте картоплю однакового розміру. Виріжте серединку. Низ картоплі трохи зріжте, щоб вона могла добре стояти в каструлі.
- Картоплю начиніть фаршем і щільно покладіть на дно каструлю. Залийте половину каструлі водою, посоліть, закрийте кришкою та варіть до напівготовності.
- Підсмажте цибулю, що залишилася, і моркву на маслі протягом 3-4 хвилин. Додайте томатну пасту, трохи води, посоліть та перемішайте. Отриману підливу додайте до картоплі та тушкуйте до готовності десь 15 хвилин.
До картоплі приготуйте сиров’ялене м’ясо за рецептом "Телеграфа" і подавайте. Смачного!