Рус

І до святкового столу, і на сімейну вечерю: неймовірний рецепт фаршированої картоплі

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Такої картоплі ви ще не їли!
Такої картоплі ви ще не їли!. Фото shuba.life

Смачна, ситна і проста у приготуванні страва

Фарширована картопля — це дуже смачна та ароматна страва. Готується він із доступних інгредієнтів зовсім небагато часу.

Для цієї страви Shuba для начинки рекомендує вибрати яловичий фарш, проте якщо є бажання – можете готувати зі свинячого чи курячого. Обов’язково підбирайте картоплини однакової форми — так вони матимуть кращий вигляд на тарілці при подачі. Ну що йдемо готувати?

Як приготувати фаршировану картоплю

Інгредієнти на 10 порцій:

  • картопля — 1 кг;
  • м’ясний фарш — 300 г;
  • цибуля жовта ріпчаста — 2 шт.;
  • морква — 100 г;
  • паста томатна — 1 ст. л.;
  • часник, олія, сіль, чорний перець — до свого смаку.

Спосіб приготування:

  1. Дрібно наріжте цибулю і часник, моркву натріть на дрібній тертці. Змішайте в мисці з фаршем половину дрібно нарізаної цибулі, часник, посоліть і поперчіть.
  2. Вимийте та очистьте картоплю однакового розміру. Виріжте серединку. Низ картоплі трохи зріжте, щоб вона могла добре стояти в каструлі.
  3. Картоплю начиніть фаршем і щільно покладіть на дно каструлю. Залийте половину каструлі водою, посоліть, закрийте кришкою та варіть до напівготовності.
  4. Підсмажте цибулю, що залишилася, і моркву на маслі протягом 3-4 хвилин. Додайте томатну пасту, трохи води, посоліть та перемішайте. Отриману підливу додайте до картоплі та тушкуйте до готовності десь 15 хвилин.

До картоплі приготуйте сиров’ялене м’ясо за рецептом "Телеграфа" і подавайте. Смачного!

Теги:
#Рецепт #Картопля #Готуємо вдома