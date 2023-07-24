Секрет ідеального картопляного пюре: просто додайте у воду один інгредієнт

Копійний засіб — і на столі у вас неповторний гарнір

Чи можете ви назвати щось краще неймовірно кремового та вершкового картопляного пюре, яке просто тане в роті? Навряд чи ця страва у нас по праву займає важливе місце в меню. Пюре ми готуємо на гарнір до святкового столу або на сімейну вечерю у звичайний день, додаючи до блюда олію, сметану, вершки чи молоко.

Чи можна приготувати біле картопляне пюре? На думку багатьох, колір цієї страви залежить від сорту картоплі або кількості крохмалю в ньому, але не від способу приготування. Це дійсно так, але є також одна хитрість, завдяки якій ваша картопля вийде ідеально білою. Розкажемо разом із Рrostoway про цей трюк.

Як приготувати картопляне пюре

Для ідеально білого кольору вареної картоплі до страви потрібно додати кислий компонент. Деякі кулінари наливають у каструлю трохи оцту, але вирішили не ризикувати та додати інгредієнт із менш різким запахом.

Ідеальний продукт для приготування білої картоплі – лимонний сік. Однієї чайної ложки соку буде цілком достатньо для того, щоб гарнір набув потрібного кольору. Можете бути певні: сік не зіпсує смаку страви. Навпаки — картопля буде потрібного кольору і на смак буде набагато апетитнішою.

Якщо ви вчора приготували багато картоплі, не викидайте її. З нього можна приготувати приголомшливу смакоту.