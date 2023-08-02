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И к праздничному столу, и на семейный ужин: невероятный рецепт фаршированного картофеля

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
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Автор
Так картофель вы еще не ели!
Так картофель вы еще не ели!. Фото shuba.life

Вкусное, сытное и простое в приготовлении блюдо

Фаршированный картофель — это очень вкусное и ароматное блюдо. Готовится он из доступных ингредиентов совсем немного времени.

Для этого блюда Shuba для начинки рекомендует выбрать говяжий фарш, однако если есть желание — можете готовить из свиного или куриного. Обязательно подбирайте картофелины одинаковой формы — так они будут лучше выглядеть на тарелке при подаче. Ну что, идем готовить?

Как приготовить фаршированный картофель

Ингредиенты на 10 порций:

  • картофель — 1 кг;
  • мясной фарш — 300 г;
  • лук желтый репчатый — 2 шт.;
  • морковь — 100 г;
  • паста томатная — 1 ст. л.;
  • чеснок, растительное масло, соль, черный перец — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Мелко нашинкуйте лук и чеснок, морковь натрите на мелкой терке. Смешайте в миске с фаршем половину мелко нарезанного лука, чеснок, посолите и поперчите.
  2. Вымойте и очистите картофель одинакового размера. Вырежьте серединку. Низ картофеля немного срежьте, чтобы он мог хорошо стоять в кастрюле.
  3. Картофель начините фаршем и плотно уложите на дно кастрюлю. Залейте половину кастрюли водой, посолите, закройте крышкой и варите до полуготовности.
  4. Поджарьте оставшийся лук и морковь на масле в течение 3-4 минут. Добавьте томатную пасту, немного воды, посолите и перемешайте. Полученную подливку добавьте к картофелю и тушите до готовности где-то 15 минут.

К картофелю приготовьте сыровяленое мясо по рецепту "Телеграфа" и подавайте. Приятного аппетита!

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#Рецепт #Картофель #Готовим дома