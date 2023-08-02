И к праздничному столу, и на семейный ужин: невероятный рецепт фаршированного картофеля

Вкусное, сытное и простое в приготовлении блюдо

Фаршированный картофель — это очень вкусное и ароматное блюдо. Готовится он из доступных ингредиентов совсем немного времени.

Для этого блюда Shuba для начинки рекомендует выбрать говяжий фарш, однако если есть желание — можете готовить из свиного или куриного. Обязательно подбирайте картофелины одинаковой формы — так они будут лучше выглядеть на тарелке при подаче. Ну что, идем готовить?

Как приготовить фаршированный картофель

Ингредиенты на 10 порций:

картофель — 1 кг;

мясной фарш — 300 г;

лук желтый репчатый — 2 шт.;

морковь — 100 г;

паста томатная — 1 ст. л.;

чеснок, растительное масло, соль, черный перец — по вкусу.

Способ приготовления:

Мелко нашинкуйте лук и чеснок, морковь натрите на мелкой терке. Смешайте в миске с фаршем половину мелко нарезанного лука, чеснок, посолите и поперчите. Вымойте и очистите картофель одинакового размера. Вырежьте серединку. Низ картофеля немного срежьте, чтобы он мог хорошо стоять в кастрюле. Картофель начините фаршем и плотно уложите на дно кастрюлю. Залейте половину кастрюли водой, посолите, закройте крышкой и варите до полуготовности. Поджарьте оставшийся лук и морковь на масле в течение 3-4 минут. Добавьте томатную пасту, немного воды, посолите и перемешайте. Полученную подливку добавьте к картофелю и тушите до готовности где-то 15 минут.

К картофелю приготовьте сыровяленое мясо по рецепту "Телеграфа" и подавайте. Приятного аппетита!