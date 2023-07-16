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Сиров’ялене м’ясо за польським рецептом потіснить улюблену ковбасу та сосиски

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Ніхто не повірить, що ви приготували м’ясо самі
Ніхто не повірить, що ви приготували м’ясо самі. Фото cesmak.info

Ви забудете дорогу до ковбасних відділів

Хоча сосиски можна купити у будь-якому магазині, ми все одно любимо автентичні рецепти приготування м’яса. Погодьтеся, це завжди смачніше і явно корисніше за покупну докторську ковбасу.

Раніше у Польщі заготовляли м’ясо у бочках з осені до весни, а потім обов’язково коптили. Таке сире м’ясо називається полендвицею і готують її з яловичини, свинини чи навіть конини. А ось "Це Смак" ділиться спрощеним варіантом його приготування – така закуска буде готова вже за три дні. Беремо потрібні інгредієнти та починаємо готувати!

Як приготувати полендвицу – сире м’ясо за польським рецептом

Інгредієнти на 8 порцій:

  • вода – 3 л;
  • сіль – 500 г;
  • часник – 1 шт.;
  • яловичина (якщо любите сало – свиняча шия) – 1 кг;
  • чорний перець мелений, паприка, лавровий лист – на свій смак.

Спосіб приготування:

  1. М’ясо добре промийте у проточній воді.
  2. Розчиніть у воді сіль і прокип’ятіть з лавровим листом або орегано. Потім дайте розсолу охолонути до кімнатної температури.
  3. Покладіть м’ясо в розсіл і залиште при кімнатній температурі день. Потім дістаньте м’ясо, злегка відбийте його качалкою, обітріть тканиною. Натріть спеціями – часником, перцем, паприкою та іншими на свій смак.
  4. Заберіть його в холодильник на 3-4 дні, після чого воно буде повністю готове.

Подавайте з неймовірно смачним домашнім хлібом. Смачного!

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#Польща #Рецепт #М'ясо #Закуска #Готуємо вдома