І на святковий стіл, і до сімейного обіду: кабачкові пельмені за цим рецептом розлетяться за секунду

Урізноманітнюйте ваше "пельменне" меню

Традиційні пельмені – це улюблена страва у багатьох українських родинах. Приготовлені своїми руками — особливо смачні, правда ж?

Традиційна начинка пельменів – м’ясо. Але їх можна приготувати з кабачками. Така страва за рецептом Smak – не тільки смачна, а й корисна, а готувати їх – задоволення!

Як приготувати пельмені з кабачками.

Інгредієнти:

борошно пшеничне — 400 г;

висівки — 2 ст.л.;

вода — 250 мл;

сіль — 1 ч.л.;

кабачок — 300 г;

часник — 1 зубчик;

мускатний горіх – 1 ч.л.;

олія рослинна — 1 ч.л.;

перець запашний — за смаком.

Спосіб приготування

Підготуйте інгредієнти: промийте кабачок, за потреби очистьте. Також очистьте та подрібніть часник. Просійте борошно. У холодну воду додайте сіль, висівки, додайте борошно і замісіть м’яке тісто. Помістіть його в змащену олією миску, накрийте харчовою плівкою і поставте в холодильник на мінімум на 2 години. Кабачок наріжте дрібними кубиками приблизно по 5 мм, додайте часник, мускатний горіх, сіль та перець до свого смаку. Сковороду злегка змастіть олією і розігрійте. Згасіть овочі до м’якості при закритій кришці на повільному вогні протягом 5 хвилин. Тісто розділіть на 4 частини, кожну скотіть в ковбаску та розріжте на рівні шматочки. Кожен шматочок розкотіть у круглий коржик, у центр якого помістіть 1 ч. л. начинки. Кінці коржика з’єднайте та закріпіть. Пельмені опустіть у киплячу підсолену воду і варіть 4-5 хвилин після того, як вони спливуть нагору.

Готові пельмені змастіть оливковою олією, поперчіть до смаку і подавайте зі свіжою зеленню. Смачного!