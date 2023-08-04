І на святковий стіл, і до сімейного обіду: кабачкові пельмені за цим рецептом розлетяться за секунду
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Урізноманітнюйте ваше "пельменне" меню
Традиційні пельмені – це улюблена страва у багатьох українських родинах. Приготовлені своїми руками — особливо смачні, правда ж?
Традиційна начинка пельменів – м’ясо. Але їх можна приготувати з кабачками. Така страва за рецептом Smak – не тільки смачна, а й корисна, а готувати їх – задоволення!
Як приготувати пельмені з кабачками.
Інгредієнти:
- борошно пшеничне — 400 г;
- висівки — 2 ст.л.;
- вода — 250 мл;
- сіль — 1 ч.л.;
- кабачок — 300 г;
- часник — 1 зубчик;
- мускатний горіх – 1 ч.л.;
- олія рослинна — 1 ч.л.;
- перець запашний — за смаком.
Спосіб приготування
- Підготуйте інгредієнти: промийте кабачок, за потреби очистьте. Також очистьте та подрібніть часник. Просійте борошно.
- У холодну воду додайте сіль, висівки, додайте борошно і замісіть м’яке тісто. Помістіть його в змащену олією миску, накрийте харчовою плівкою і поставте в холодильник на мінімум на 2 години.
- Кабачок наріжте дрібними кубиками приблизно по 5 мм, додайте часник, мускатний горіх, сіль та перець до свого смаку. Сковороду злегка змастіть олією і розігрійте. Згасіть овочі до м’якості при закритій кришці на повільному вогні протягом 5 хвилин.
- Тісто розділіть на 4 частини, кожну скотіть в ковбаску та розріжте на рівні шматочки. Кожен шматочок розкотіть у круглий коржик, у центр якого помістіть 1 ч. л. начинки. Кінці коржика з’єднайте та закріпіть.
- Пельмені опустіть у киплячу підсолену воду і варіть 4-5 хвилин після того, як вони спливуть нагору.
Готові пельмені змастіть оливковою олією, поперчіть до смаку і подавайте зі свіжою зеленню. Смачного!