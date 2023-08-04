И на праздничный стол, и к семейному обеду: кабачковые пельмени по этому рецепту разлетятся за секунду

Разнообразьте ваше "пельменное" меню

Традиционные пельмени – это любимое блюдо во многих украинских семьях. Приготовленные своими руками — особенно вкусны, правда ведь?

Традиционная начинка пельменей — мясо. Но их можно приготовить и с кабачками. Такое блюдо по рецепту Smak — не только вкусное, но и полезное, а готовить их — удовольствие!

Как приготовить пельмени с кабачками

Ингредиенты:

мука пшеничная — 400 г;

отруби — 2 ст.л.;

вода — 250 мл;

соль — 1 ч.л.;

кабачок — 300 г;

чеснок — 1 зубчик;

мускатный орех — 1 ч.л.;

масло растительное — 1 ч.л.;

перец душистый — по вкусу.

Способ приготовления

Подготовьте ингредиенты: помойте кабачок, при необходимости очистите. Также очистите и измельчите чеснок. Просейте муку. В холодную воду добавьте соль, отруби, добавьте муку и замесите мягкое тесто. Поместите его в смазанную растительным маслом миску, накройте пищевой пленкой и поставьте в холодильник на минимум на 2 часа. Кабачок нарежьте мелкими кубиками примерно по 5 мм, добавьте чеснок, мускатный орех, соль и перец по вкусу. Сковороду слегка смажьте растительным маслом и разогрейте. Потушите овощи до мягкости при закрытой крышке на медленном огне в течение 5 минут. Тесто разделите на 4 части, каждую скатайте в колбаску и разрежьте на равные кусочки. Каждый кусочек раскатайте в круглую лепешку, в центр которой поместите 1 ч. л. начинки. Концы лепешки соедините и закрепите. Пельмени опустите в кипящую подсоленную воду и варите 4-5 минут после того, как они всплывут вверх.

Готовые пельмени смажьте оливковым маслом, поперчите по вкусу и подавайте со свежей зеленью. Приятного аппетита!