Взимку маринований солодкий перець з яблуками за цим рецептом будете їсти банками
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Закривайте багато — з’їдять все ще до морозів
Якщо ви вже спробували овочеве асорті, то саме час для нових експериментів. Спробуйте салат із солодкого перцю з яблуками – і він стане обов’язковим у вашому меню.
У закусці за рецептом "Домашних заготовок" яблука та перець насичують один одного власним смаком та ароматом. У вас вийде оригінальна страва у пікантному маринаді. Спробуємо?
Як приготувати солодкий перець з яблуками
Інгредієнти:
- перець солодкий м’ясистий – 3 кг;
- яблука зелені – 2 кг;
- кориця мелена – 3 ч. л.;
- часник – 3 зубчики.
Для маринаду на 1 л води:
- вода – 1 л;
- цукор – 1 склянка;
- оцет 6% — 300 мл;
- сіль – 1 ст. л.;
- кориця мелена – 1 ч. л.
Спосіб приготування:
- Вимийте та очистьте перець. Наріжте їх. Бланшуйте шматочки перцю близько 3 хвилин, потім відкиньте на друшляк і охолодіть.
- Вимийте і розріжте на четвертинки яблука, видаліть серцевини з плодоніжками. Кожну четвертинку яблука наріжте на 3 частини. Пересипте часточки яблук корицею і бланшуйте також близько 3 хвилин. Охолодіть.
- Складіть яблука та перець у стерильні сухі банки.
- Для приготування маринаду закип’ятіть воду, додайте сіль та цукор, додайте корицю. Варіть на малому вогні до розчинення цукру та солі. Додайте оцет і зніміть маринад з вогню.
- Гарячим маринадом залийте банки із салатом та пастеризуйте при 90 градусах банки місткістю 500 мл – 20 хвилин, 1 л – 25 хвилин.
- Закотіть їх, переверніть дном догори та накрийте ковдрою до повного остигання.
Подавайте солодкий маринований перець з улюбленою куркою та насолоджуйтесь. Смачного!