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Взимку маринований солодкий перець з яблуками за цим рецептом будете їсти банками

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Найсмачніший маринований перець
Найсмачніший маринований перець. Фото konservacija.com

Закривайте багато — з’їдять все ще до морозів

Якщо ви вже спробували овочеве асорті, то саме час для нових експериментів. Спробуйте салат із солодкого перцю з яблуками – і він стане обов’язковим у вашому меню.

У закусці за рецептом "Домашних заготовок" яблука та перець насичують один одного власним смаком та ароматом. У вас вийде оригінальна страва у пікантному маринаді. Спробуємо?

Як приготувати солодкий перець з яблуками

Інгредієнти:

  • перець солодкий м’ясистий – 3 кг;
  • яблука зелені – 2 кг;
  • кориця мелена – 3 ч. л.;
  • часник – 3 зубчики.

Для маринаду на 1 л води:

  • вода – 1 л;
  • цукор – 1 склянка;
  • оцет 6% — 300 мл;
  • сіль – 1 ст. л.;
  • кориця мелена – 1 ч. л.

Спосіб приготування:

  1. Вимийте та очистьте перець. Наріжте їх. Бланшуйте шматочки перцю близько 3 хвилин, потім відкиньте на друшляк і охолодіть.
  2. Вимийте і розріжте на четвертинки яблука, видаліть серцевини з плодоніжками. Кожну четвертинку яблука наріжте на 3 частини. Пересипте часточки яблук корицею і бланшуйте також близько 3 хвилин. Охолодіть.
  3. Складіть яблука та перець у стерильні сухі банки.
  4. Для приготування маринаду закип’ятіть воду, додайте сіль та цукор, додайте корицю. Варіть на малому вогні до розчинення цукру та солі. Додайте оцет і зніміть маринад з вогню.
  5. Гарячим маринадом залийте банки із салатом та пастеризуйте при 90 градусах банки місткістю 500 мл – 20 хвилин, 1 л – 25 хвилин.
  6. Закотіть їх, переверніть дном догори та накрийте ковдрою до повного остигання.

Подавайте солодкий маринований перець з улюбленою куркою та насолоджуйтесь. Смачного!

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#Рецепт #Перець #Готуємо вдома