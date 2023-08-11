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Просто посмажте яблука в клярі: рецепт справжніх українських ласощів

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Макорженики займуть міцне місце у вашому меню!
Макорженики займуть міцне місце у вашому меню!. Фото shuba.life

Смачні макорженики готуються просто і не вимагають багато часу

У понеділок, 14 серпня, в Україні відзначається важливе християнське свято – Медовий Спас. Традиційно цього дня готують страви з медом та маком. Пропонуємо вам сьогодні приготувати старовинний український десерт макорженики – це яблука в тісті, смажені на сковороді.

Загалом він буває двох видів. Найбільш відомий макорженик — це корж з маком і солодкою маковою заливкою. Однак Shuba пропонує яблучну версію – у клярі на жовтках без молока. У тісто разом із борошном додається мак, так що десерт вийде цікавий та смачний.

Як приготувати макорженики – яблука в тісті на сковороді

Інгредієнти на 2 порції:

  • яблука — 2 шт.;
  • яйце куряче, жовток — 3 шт.;
  • масло вершкове — 1 ст. л.;
  • цукор — 2 ст. л.;
  • борошно пшеничне — 1 ст. л.;
  • мак — 1 ст. л.;
  • рослинна олія — до свого смаку.

Спосіб приготування:

  1. Жовтки ретельно розітріть із цукром. У масу додайте розтоплене вершкове масло і борошно, все добре розмішайте. Всипте мак і перемішайте.
  2. Яблука помийте, видаліть середину, наріжте поперек кружальцями завтовшки до 0,5 см.
  3. У сковороді розігрійте олію.
  4. Яблучні кружальця покрийте кляром і викладіть у сковороду. Смажте на середньому вогні протягом 3-4 хвилин з кожного боку.
  5. Готові яблучні макорженики посипте цукровою пудрою з ваніллю або полийте медом.

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Теги:
#Рецепт #Яблука #Медовий Спас #Випічка #Готуємо вдома