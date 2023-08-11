Просто посмажте яблука в клярі: рецепт справжніх українських ласощів
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Смачні макорженики готуються просто і не вимагають багато часу
У понеділок, 14 серпня, в Україні відзначається важливе християнське свято – Медовий Спас. Традиційно цього дня готують страви з медом та маком. Пропонуємо вам сьогодні приготувати старовинний український десерт макорженики – це яблука в тісті, смажені на сковороді.
Загалом він буває двох видів. Найбільш відомий макорженик — це корж з маком і солодкою маковою заливкою. Однак Shuba пропонує яблучну версію – у клярі на жовтках без молока. У тісто разом із борошном додається мак, так що десерт вийде цікавий та смачний.
Як приготувати макорженики – яблука в тісті на сковороді
Інгредієнти на 2 порції:
- яблука — 2 шт.;
- яйце куряче, жовток — 3 шт.;
- масло вершкове — 1 ст. л.;
- цукор — 2 ст. л.;
- борошно пшеничне — 1 ст. л.;
- мак — 1 ст. л.;
- рослинна олія — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Жовтки ретельно розітріть із цукром. У масу додайте розтоплене вершкове масло і борошно, все добре розмішайте. Всипте мак і перемішайте.
- Яблука помийте, видаліть середину, наріжте поперек кружальцями завтовшки до 0,5 см.
- У сковороді розігрійте олію.
- Яблучні кружальця покрийте кляром і викладіть у сковороду. Смажте на середньому вогні протягом 3-4 хвилин з кожного боку.
- Готові яблучні макорженики посипте цукровою пудрою з ваніллю або полийте медом.
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