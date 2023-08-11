Просто посмажте яблука в клярі: рецепт справжніх українських ласощів

Смачні макорженики готуються просто і не вимагають багато часу

У понеділок, 14 серпня, в Україні відзначається важливе християнське свято – Медовий Спас. Традиційно цього дня готують страви з медом та маком. Пропонуємо вам сьогодні приготувати старовинний український десерт макорженики – це яблука в тісті, смажені на сковороді.

Загалом він буває двох видів. Найбільш відомий макорженик — це корж з маком і солодкою маковою заливкою. Однак Shuba пропонує яблучну версію – у клярі на жовтках без молока. У тісто разом із борошном додається мак, так що десерт вийде цікавий та смачний.

Як приготувати макорженики – яблука в тісті на сковороді

Інгредієнти на 2 порції:

яблука — 2 шт.;

яйце куряче, жовток — 3 шт.;

масло вершкове — 1 ст. л.;

цукор — 2 ст. л.;

борошно пшеничне — 1 ст. л.;

мак — 1 ст. л.;

рослинна олія — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Жовтки ретельно розітріть із цукром. У масу додайте розтоплене вершкове масло і борошно, все добре розмішайте. Всипте мак і перемішайте. Яблука помийте, видаліть середину, наріжте поперек кружальцями завтовшки до 0,5 см. У сковороді розігрійте олію. Яблучні кружальця покрийте кляром і викладіть у сковороду. Смажте на середньому вогні протягом 3-4 хвилин з кожного боку. Готові яблучні макорженики посипте цукровою пудрою з ваніллю або полийте медом.

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