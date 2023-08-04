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Цими секретами не поділяться бджолярі: як відрізнити натуральний мед від підробки

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Визначити якість меду просто
Визначити якість меду просто. Фото ivona.ua

Надійні способи вибрати правильний мед

Мед – унікальний продукт. Смачний і солодкий, він принесе задоволення і сам собою, і з пишними млинцями на сніданок. Медовий Спас — саме час поповнити запаси золотистими баночками з різними смаками та ароматами.

У цьому питанні головна вимога – абсолютна натуральність продукту. Однак часто продавці порушують цей пункт, додаючи в мед воду, цукровий сироп, крохмаль чи борошно. Як переконатися, чи продукт не розбавлений, розберемо з "ТСН".

Як перевірити мед при покупці

Влітку мед має бути рідким, а восени та взимку — кристалізованим. Справжній мед містить не більше 17-20% води, і рівноцінний сиропу з 4 склянками цукру та 1 – рідини. Мед не розведений, якщо 1 кг продукту міститься в ємність об’ємом 0,8 л, а в літровій банці — майже 1,5 кг меду.

При покупці перевірте мед паличкою або ложкою. Якісний мед тягтиметься ниточкою, а не капатиме з ложки та миттєво топиться в масі.

Натуральний мед у рідкому вигляді завжди однорідний та прозорий. Підробка ж може бути каламутною, з осадом на дні або розшаровані — часто на дно кладуть манку з патокою, а лише поверх мед. До речі, піна – теж погана ознака меду – він або недозрілий, або забродив.

Рушайте, нюхайте і пробуйте мед. Хороший мед завжди злегка б’є горло своєю терпкістю, кислинка характерна для недозрілого або продукту, що псується.

Розітріть мед пальцями. Правильний мед легко вбиратиметься в шкіру, а продукт з добавками скочується.

Хороший мед має сильний специфічний аромат. Найчастіше запах квітковий, пилковий. Чим менше пахне поганий мед, тим більше в нього сиропу чи інших добавок.

Як перевірити якість меду вдома

У неперевіреного продавця не купуйте одразу велику кількість меду. Візьміть маленьку баночку для домашніх експериментів.

Перевірити мед можна шматочком хліба. Занурте його на 10-12 хвилин у мед. У натуральному меді хліб твердіє, у підробці розм’якне.

Капнете мед на аркуш паперу. Хороший продукт лежатиме без змін, а розведений продукт утворює рідкі плями або розтікається.

Якщо ж тицьнути в мед розпеченим кінчиком ножа, на металі нічого не залишиться. А ось фальсифікат залишить шар паленого цукру.

Наберіть чайну ложку меду і розчиніть його у півсклянки гарячої води. Поганий продукт не розчиниться повністю, а якщо влити в отриману рідину трохи спирту, вона ще й стане каламутною. Справжній мед після маніпуляцій із водою утворює прозорий розчин.

У розчин меду та води можна капнути йод. Якщо він посиніє, у продукті є крохмаль.

Капніть у мед трохи оцту. Якщо підуть бульбашки — це явні ознаки, що в мед потрапила крейда.

Крапельку меду можна посипати щіпкою крохмалю. У натуральному продукті він залишиться окремим шаром, а штучний неодмінно вступить із ним якусь реакцію.

Якщо ви перевірили мед і він виявився натуральним, приготуйте медовик за рецептом "Телеграфа". Смачного!

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#Мед #Медовий Спас #Лайфхак