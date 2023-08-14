Навіть картоплю терти не треба: секретний рецепт дерунів

Такі деруни стануть улюбленою сезонною улюбленою сезонною стравою

Хрумкі деруни зі сметаною – окремий вид задоволення. Це одна з найулюбленіших серед українців страв. Однак ми пропонуємо трохи змінити класичний рецепт та приготувати їх із баклажанів.

Проста та швидка страва за рецептом Shuba може стати смачним сніданком або доповнити обід та вечерю. Вони готуються легко, а виходять ніжними та смачними. Спробуйте — і ви не пошкодуєте!

Як приготувати деруни з баклажанів

Інгредієнти на 3 порції:

баклажан — 400 г;

сіль — до свого смаку;

часник, зубчики – 1 шт.;

яйця курячі — 1 шт.;

борошно пшеничне — 4 ст. л.;

сода харчова — 1/2 ч. л.;

рослинна олія — 2 ст. л.

Спосіб приготування:

Баклажани помийте, за бажанням очистьте від шкірки, розріжте на чотири частини та натріть крупно на тертці. Посоліть, перемішайте та залиште на 15 хвилин. Потім відіжміть сік. Натріть на великій тертці часник, додайте до баклажанів і перемішайте. У масу вбийте яйце, просійте суміш борошна та соди, влийте олію. Все перемішайте. На розігріту з олією сковороду ложкою викладіть баклажанну масу ложкою і смажте на середньому вогні під кришкою. Переверніть оладки та смажте до готовності без кришки.

Приготуйте домашню сметану з двох інгредієнтів за рецептом "Телеграфа" та подавайте. Смачного!