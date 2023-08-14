Даже картофель тереть не надо: секретный рецепт драников
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Такие драники станут любимым сезонным любимым сезонным блюдом
Хрустящие драники со сметаной – отдельный вид удовольствия. Это одно из самых любимых среди украинцев блюд. Однако мы предлагаем немного изменить классический рецепт и приготовить их из баклажанов.
Простое и быстрое блюдо по рецепту Shuba может стать вкусным завтраком или дополнить обед и ужин. Они готовятся без труда, а получаются нежными и вкусными. Попробуйте — и вы не пожалеете!
Как приготовить драники из баклажанов
Ингредиенты на 3 порции:
- баклажан — 400 г;
- соль — по вкусу;
- чеснок, зубчики — 1 шт.;
- яйца куриные — 1 шт.;
- мука пшеничная — 4 ст. л.;
- сода пищевая — 1/2 ч. л.;
- растительное масло — 2 ст. л.
Способ приготовления:
- Баклажаны помойте, по желанию очистите от шкурки, разрежьте на четыре части и крупно натрите на терке. Посолите, перемешайте и оставьте на 15 минут. Затем отожмите сок.
- Натрите на крупной терке чеснок, добавьте к баклажанам и перемешайте.
- В массу вбейте яйцо, просейте смесь муки и соды, влейте растительное масло. Все перемешайте.
- На разогретую с растительным маслом сковороду ложкой выложите баклажанную массу ложкой и жарьте на среднем огне под крышкой. Переверните оладьи и жарьте до готовности без крышки.
Приготовьте домашнюю сметану из двух ингредиентов по рецепту "Телеграфа" и подавайте. Приятного аппетита!