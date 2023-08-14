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Даже картофель тереть не надо: секретный рецепт драников

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Простые и вкусные драники из баклажан
Простые и вкусные драники из баклажан. Фото shuba.life

Такие драники станут любимым сезонным любимым сезонным блюдом

Хрустящие драники со сметаной – отдельный вид удовольствия. Это одно из самых любимых среди украинцев блюд. Однако мы предлагаем немного изменить классический рецепт и приготовить их из баклажанов.

Простое и быстрое блюдо по рецепту Shuba может стать вкусным завтраком или дополнить обед и ужин. Они готовятся без труда, а получаются нежными и вкусными. Попробуйте — и вы не пожалеете!

Как приготовить драники из баклажанов

Ингредиенты на 3 порции:

  • баклажан — 400 г;
  • соль — по вкусу;
  • чеснок, зубчики — 1 шт.;
  • яйца куриные — 1 шт.;
  • мука пшеничная — 4 ст. л.;
  • сода пищевая — 1/2 ч. л.;
  • растительное масло — 2 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Баклажаны помойте, по желанию очистите от шкурки, разрежьте на четыре части и крупно натрите на терке. Посолите, перемешайте и оставьте на 15 минут. Затем отожмите сок.
  2. Натрите на крупной терке чеснок, добавьте к баклажанам и перемешайте.
  3. В массу вбейте яйцо, просейте смесь муки и соды, влейте растительное масло. Все перемешайте.
  4. На разогретую с растительным маслом сковороду ложкой выложите баклажанную массу ложкой и жарьте на среднем огне под крышкой. Переверните оладьи и жарьте до готовности без крышки.

Приготовьте домашнюю сметану из двух ингредиентов по рецепту "Телеграфа" и подавайте. Приятного аппетита!

Теги:
#Рецепт #Баклажан #Драники #Готовим дома