Даже картофель тереть не надо: секретный рецепт драников

Такие драники станут любимым сезонным любимым сезонным блюдом

Хрустящие драники со сметаной – отдельный вид удовольствия. Это одно из самых любимых среди украинцев блюд. Однако мы предлагаем немного изменить классический рецепт и приготовить их из баклажанов.

Простое и быстрое блюдо по рецепту Shuba может стать вкусным завтраком или дополнить обед и ужин. Они готовятся без труда, а получаются нежными и вкусными. Попробуйте — и вы не пожалеете!

Как приготовить драники из баклажанов

Ингредиенты на 3 порции:

баклажан — 400 г;

соль — по вкусу;

чеснок, зубчики — 1 шт.;

яйца куриные — 1 шт.;

мука пшеничная — 4 ст. л.;

сода пищевая — 1/2 ч. л.;

растительное масло — 2 ст. л.

Способ приготовления:

Баклажаны помойте, по желанию очистите от шкурки, разрежьте на четыре части и крупно натрите на терке. Посолите, перемешайте и оставьте на 15 минут. Затем отожмите сок. Натрите на крупной терке чеснок, добавьте к баклажанам и перемешайте. В массу вбейте яйцо, просейте смесь муки и соды, влейте растительное масло. Все перемешайте. На разогретую с растительным маслом сковороду ложкой выложите баклажанную массу ложкой и жарьте на среднем огне под крышкой. Переверните оладьи и жарьте до готовности без крышки.

Приготовьте домашнюю сметану из двух ингредиентов по рецепту "Телеграфа" и подавайте. Приятного аппетита!