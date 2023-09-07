Для цих ковбасок по-молдавськи ви заходитимете в м’ясний тільки за фаршем
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Урізноманітнюйте меню незвичайною стравою
Якщо ви любите смачні люля-кебаб і соковиті котлети, то вам, напевно, захочеться спробувати митетеї. Так називається традиційна молдавська страва – найсмачніші ковбаски без оболонки.
Мітетеї традиційно готують з баранини, але "Важливо знати" пропонує взяти змішаний фарш — яловичий та курячий. Так ковбаски вийдуть ще соковитішими та апетитнішими. Смажити митетеї можна як на сковороді, так і на грилі. Для гостроти смаку після смаження їх потрібно трохи проварити.
Як приготувати мітетеї – молдавські ковбаски без оболонки
Інгредієнти:
- 700 г яловичого фаршу;
- 300 г фаршу з курячої грудки;
- 300-400 мл молока;
- 2–3 зубчики часнику;
- 1 ст. л. крохмалю;
- 1 ч. л. харчової соди;
- сіль, коріандр, чорний перець до смаку;
- соняшникова олія для смаження.
Спосіб приготування:
- Фарш покладіть у глибоку миску, посоліть і поперчіть м’ясо до смаку. Додайте коріандр і товчений часник, ретельно перемішайте.
- Порціями, столовими ложками влийте молоко, перемішайте та додайте крохмаль.
- Соду погасіть оцтом, додайте у фарш і перемішайте — у результаті він повинен липнути до рук. Накрийте харчовою плівкою м’ясо і відправте в холодильник на 8-10 годин.
- Для формування ковбасок візьміть целофановий пакет, покладіть в центр фарш, загорніть пакет і надайте котлеті довгасту форму. Аналогічні дії проробіть з усім фаршем, доки він не закінчиться.
- Розігрійте сковороду з олією і викладіть митетеї. Смажте ковбаски на великому вогні 1 хвилину, потім переверніть на інший бік. Не доводь котлети до готовності, вони повинні трохи зарум’янитися з боків.
- Викладіть митетеї в іншу сковороду з яловичим бульйоном. Варіть ковбаски до готовності 10-15 хвилин на середньому вогні із закритою кришкою.
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