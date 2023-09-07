Для цих ковбасок по-молдавськи ви заходитимете в м’ясний тільки за фаршем

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Якщо ви любите смачні люля-кебаб і соковиті котлети, то вам, напевно, захочеться спробувати митетеї. Так називається традиційна молдавська страва – найсмачніші ковбаски без оболонки.

Мітетеї традиційно готують з баранини, але "Важливо знати" пропонує взяти змішаний фарш — яловичий та курячий. Так ковбаски вийдуть ще соковитішими та апетитнішими. Смажити митетеї можна як на сковороді, так і на грилі. Для гостроти смаку після смаження їх потрібно трохи проварити.

Як приготувати мітетеї – молдавські ковбаски без оболонки

Інгредієнти:

700 г яловичого фаршу;

300 г фаршу з курячої грудки;

300-400 мл молока;

2–3 зубчики часнику;

1 ст. л. крохмалю;

1 ч. л. харчової соди;

сіль, коріандр, чорний перець до смаку;

соняшникова олія для смаження.

Спосіб приготування:

Фарш покладіть у глибоку миску, посоліть і поперчіть м’ясо до смаку. Додайте коріандр і товчений часник, ретельно перемішайте. Порціями, столовими ложками влийте молоко, перемішайте та додайте крохмаль. Соду погасіть оцтом, додайте у фарш і перемішайте — у результаті він повинен липнути до рук. Накрийте харчовою плівкою м’ясо і відправте в холодильник на 8-10 годин. Для формування ковбасок візьміть целофановий пакет, покладіть в центр фарш, загорніть пакет і надайте котлеті довгасту форму. Аналогічні дії проробіть з усім фаршем, доки він не закінчиться. Розігрійте сковороду з олією і викладіть митетеї. Смажте ковбаски на великому вогні 1 хвилину, потім переверніть на інший бік. Не доводь котлети до готовності, вони повинні трохи зарум’янитися з боків. Викладіть митетеї в іншу сковороду з яловичим бульйоном. Варіть ковбаски до готовності 10-15 хвилин на середньому вогні із закритою кришкою.

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