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Для цих ковбасок по-молдавськи ви заходитимете в м’ясний тільки за фаршем

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Мітетеї ви будете уплітати із задоволенням
Мітетеї ви будете уплітати із задоволенням. Фото vazhnoznat.com

Урізноманітнюйте меню незвичайною стравою

Якщо ви любите смачні люля-кебаб і соковиті котлети, то вам, напевно, захочеться спробувати митетеї. Так називається традиційна молдавська страва – найсмачніші ковбаски без оболонки.

Мітетеї традиційно готують з баранини, але "Важливо знати" пропонує взяти змішаний фарш — яловичий та курячий. Так ковбаски вийдуть ще соковитішими та апетитнішими. Смажити митетеї можна як на сковороді, так і на грилі. Для гостроти смаку після смаження їх потрібно трохи проварити.

Як приготувати мітетеї – молдавські ковбаски без оболонки

Інгредієнти:

  • 700 г яловичого фаршу;
  • 300 г фаршу з курячої грудки;
  • 300-400 мл молока;
  • 2–3 зубчики часнику;
  • 1 ст. л. крохмалю;
  • 1 ч. л. харчової соди;
  • сіль, коріандр, чорний перець до смаку;
  • соняшникова олія для смаження.

Спосіб приготування:

  1. Фарш покладіть у глибоку миску, посоліть і поперчіть м’ясо до смаку. Додайте коріандр і товчений часник, ретельно перемішайте.
  2. Порціями, столовими ложками влийте молоко, перемішайте та додайте крохмаль.
  3. Соду погасіть оцтом, додайте у фарш і перемішайте — у результаті він повинен липнути до рук. Накрийте харчовою плівкою м’ясо і відправте в холодильник на 8-10 годин.
  4. Для формування ковбасок візьміть целофановий пакет, покладіть в центр фарш, загорніть пакет і надайте котлеті довгасту форму. Аналогічні дії проробіть з усім фаршем, доки він не закінчиться.
  5. Розігрійте сковороду з олією і викладіть митетеї. Смажте ковбаски на великому вогні 1 хвилину, потім переверніть на інший бік. Не доводь котлети до готовності, вони повинні трохи зарум’янитися з боків.
  6. Викладіть митетеї в іншу сковороду з яловичим бульйоном. Варіть ковбаски до готовності 10-15 хвилин на середньому вогні із закритою кришкою.

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