Так ви ще не куштували

Ми готуємо соковиті котлети дуже часто. У досвідчених кулінарів є багато рецептів цієї страви. Туди часто додають цибулю, картоплю, кабачки чи помідори. Здається, що здивувати цією стравою дуже складно.

Рixelinform дивує новим незвичайним рецептом класичних котлет, додаючи туди ананаси. Ароматні, соковиті котлети стануть головною стравою вашого святкового столу чи сімейної вечері. Спробуйте – і готуватимете так постійно.

Як приготувати котлети з ананасами

Інгредієнти:

500 г курячого філе;

2 ст. л. борошна;

1 цибулина;

2 яйця;

300 г ананасів;

сіль та перець на свій смак;

200 г сиру;

2 ст. л. майонезу;

2 ст. л. рослинної олії.

Спосіб приготування:

М’ясо дрібно нарізаємо, складаємо в миску. Також дрібно нарізаємо ананас, додаємо в тарілку м’ясо і все перемішуємо. Нарізаємо цибулю тонкими кільцями та обсмажуємо до м’якості, додаємо куряче філе. Сир натираємо на дрібній тертці, змішуємо з рештою інгредієнтів, солимо і перчимо на свій смак. Усі інгредієнти перемішуємо. З одержаної маси формуємо котлети. Розігріваємо сковороду з олією та обсмажуємо котлети по 4-5 хвилин із двох сторін до золотистого кольору.

Спробуйте приготувати котлети німецькою за рецептом "Телеграфа" — і ви з’їсте ці биточки разом з тарілкою. Смачного!