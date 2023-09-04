Просто додайте солоний огірок до фаршу: хитрощі для приготування ідеальних котлет

Котлети готуватимете кілограмами!

Важко уявити людину, яка не любить ароматні, смачні та ситні котлети. Саме ця страва у нас асоціюється з домашнім затишком та сімейним обідом.

Звичайно, кожен кулінар має свій улюблений, роками перевірений рецепт котлет. Але чи можливо котлетний фарш покращити ще якимось чином? Так, якщо додати до нього прості інгредієнти, які знайдуться на кухні будь-якого кулінара. Про ці хитрощі і розповімо разом з Ukr.Media.

Що додати у фарш до покращення його смаку

Панірувальні сухарі. Це чудова заміна черствого хліба – вони надають котлетам пишності та соковитості. Звичайно, найсмачнішими будуть самостійно приготовлені панірувальні сухарі, але і магазинний варіант – теж непогано.

Не всі кулінари додають зелень у котлетний фарш, і дарма. Цей компонент зробить страву яскравою, ароматною і незабутньою, особливо це стосується кінзи, кропу та петрушки.

Останній інгредієнт, який додають досвідчені кулінари у фарш, вас здивує – це солоні огірки. Саме з ними смак котлет стане набагато яскравішим. Просто подрібніть на тертці солоний огірок – і ви не зможете відірватися від страви.

Приготуйте котлети за рецептом "Телеграфа" — і ви здивуєтеся: смачніше страви ви не куштували. Перевіримо?