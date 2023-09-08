За столом вам доведеться ходити за добавкою: консервовані помідори в італійському стилі

Закривайте подвійну порцію цієї закуски

Консервовані помідори — дуже популярна взимку закуска. Рецептів маринування томатів існує безліч, і всі вони хороші.

Якщо вам здається, що всі рецепти перепробувані, рекомендуємо приготувати на зиму помідори в італійському стилі за рецептом Shuba. Вони чудово підходять як приправа до піци, пасти, салатів, супів та соусів. Також їх можна вживати як закуску, додавати до інших солінь. Приготуйте — і не пошкодуєте!

Як приготувати консервовані помідори з базиліком

Інгредієнти на 4 порції:

томати — 2 кг;

кріп, гілочка — 2 шт.;

часник, зубчики — 4 шт.;

базилік, гілочка — 2 шт.;

перець запашний, горошок — 8 шт.;

гірчиця, насіння — 10 г.

Для маринаду:

вода — 2 л;

сіль кам’яна — 2 ст. л.;

цукор — 4 ст. л.;

оцет — 200 мл.

Спосіб приготування:

Підготуйте всі інгредієнти: помідори та зелень промийте та обсушіть, а часник очистьте та наріжте шматочками. Банки стерилізуйте будь-яким зручним для вас способом. На дно кожної покладіть кріп, базилік, часник, перець та гірчицю, а зверху щільно викладіть помідори. Все залийте окропом, накрийте металевими кришками та залиште на 20 хвилин. Через вказаний час воду злийте в каструлю, всипте сіль, цукор і доведіть до кипіння. Все перемішайте до розчинення цукру, додайте оцет і залийте одержаним маринадом помідори. Банки щільно закрийте, переверніть вгору дном, укутайте в рушники та залиште охолонути. Зберігайте у прохолодному темному місці.

До речі, раніше "Телеграф" розповідав, як правильно зберігати консервацію. Готуйте та їжте із задоволенням!