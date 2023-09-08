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За столом вам доведеться ходити за добавкою: консервовані помідори в італійському стилі

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Такі помідори будуть їсти банками
Такі помідори будуть їсти банками. Фото shuba.life

Закривайте подвійну порцію цієї закуски

Консервовані помідори — дуже популярна взимку закуска. Рецептів маринування томатів існує безліч, і всі вони хороші.

Якщо вам здається, що всі рецепти перепробувані, рекомендуємо приготувати на зиму помідори в італійському стилі за рецептом Shuba. Вони чудово підходять як приправа до піци, пасти, салатів, супів та соусів. Також їх можна вживати як закуску, додавати до інших солінь. Приготуйте — і не пошкодуєте!

Як приготувати консервовані помідори з базиліком

Інгредієнти на 4 порції:

  • томати — 2 кг;
  • кріп, гілочка — 2 шт.;
  • часник, зубчики — 4 шт.;
  • базилік, гілочка — 2 шт.;
  • перець запашний, горошок — 8 шт.;
  • гірчиця, насіння — 10 г.

Для маринаду:

  • вода — 2 л;
  • сіль кам’яна — 2 ст. л.;
  • цукор — 4 ст. л.;
  • оцет — 200 мл.

Спосіб приготування:

  1. Підготуйте всі інгредієнти: помідори та зелень промийте та обсушіть, а часник очистьте та наріжте шматочками.
  2. Банки стерилізуйте будь-яким зручним для вас способом. На дно кожної покладіть кріп, базилік, часник, перець та гірчицю, а зверху щільно викладіть помідори. Все залийте окропом, накрийте металевими кришками та залиште на 20 хвилин.
  3. Через вказаний час воду злийте в каструлю, всипте сіль, цукор і доведіть до кипіння. Все перемішайте до розчинення цукру, додайте оцет і залийте одержаним маринадом помідори.
  4. Банки щільно закрийте, переверніть вгору дном, укутайте в рушники та залиште охолонути. Зберігайте у прохолодному темному місці.

До речі, раніше "Телеграф" розповідав, як правильно зберігати консервацію. Готуйте та їжте із задоволенням!

Теги:
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