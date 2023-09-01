Просто відправте помідори в банку: найлінивіший рецепт заготівлі на зиму
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Мариновані помідори – найкраща закуска взимку. Що може бути краще пружних, солодкуватих томатів із майже непомітним присмаком оцту?
Безперечно, рецептів таких помідорів – неймовірна кількість, і у кожного кулінара є найулюбленіший рецепт. Але що може бути краще за найпростіший спосіб маринування томатів, коли потрібно просто покласти їх у банку і залити маринадом? Саме так пропонують зробити "Бабусині рецепти". Спробуйте і не пошкодуєте!
Простий маринад для помідорів
Інгредієнти на 1 літр:
- сіль – 1 ст.;
- цукор – 4 ст.;
- оцет 9% — 4 ст.;
- помідори – кількість для банки об’ємом 1 літр.
Спосіб приготування:
- Банки стерилізуємо зручним способом, щільно викладаємо помідори та заливаємо їх окропом. Залишаємо банки із прикритими кришками на 15 хвилин, а потім виливаємо воду.
- У каструлю наливаємо 1 літр чистої води, туди додаємо сіль та цукровий пісок, доводимо до кипіння. Додаємо оцет, знову доводимо до кипіння.
- Отриманий маринад вливаємо в банки з помідорами та закочуємо. Банки перевертаємо догори дном, загортаємо в ковдру та залишаємо до повного остигання.
Раніше "Телеграф" розповідав, як зробити, щоби помідори не тріскалися. Ваші томати будуть не лише смачними, а й гарними.