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Про магазинний забудете: ароматний кетчуп легко приготувати вдома

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Ви перестанете купувати кетчуп у магазині
Ви перестанете купувати кетчуп у магазині. Фото botanichka.ru

Чудовий рецепт смачного кетчупу

Ми розповідали, як смачно закрити на зиму цілі томати. Але окрема категорія продуктів, які точно згодяться — це соуси на основі помідорів.

Разом із порталом "Школа Життя" ділимось рецептом дуже смачного кетчупу. Для нього годяться помідори, неідеальні за формою та з пошкодженнями.

Інгредієнти:

  • концентрований помідорний сік – 6 л
  • яблука – 3 шт
  • червоний солодкий перець – 4 шт
  • цибуля – 3 шт
  • часник – 200 г
  • гвоздика – 5 шт
  • ароматний перець – 15-20 зерен
  • чорний мелений перець – 1 ч. л.
  • 9%-ний оцет – 100 мл
  • сіль – 2 ст. л.
  • цукор – 5 ст. л.

Спосіб приготування:

  1. Томати миємо та нарізаємо. Складаємо у каструлю з товстим дном. Ставимо її на плиту.
  2. Коли закипить, тушкуємо ще 30 хвилин і вимикаємо. Після повного охолодження пропускаємо через сито для одержання рідини. Цей сік відправляємо на плиту на 2 години, щоб прибрати зайву воду.
  3. Поки сік уварюється, займаємось іншими продуктами. Очищаємо від зернят і нарізаємо перці та яблука. Кришимо цибулю, часник залишаємо цілими зубчиками.
  4. Частину соку перемішуємо з нарізаними овочами та ставимо на плиту. Додаємо подрібнені гвоздику і духмяний перець. Проварюємо до готовності овочів. В кінці вливаємо оцет, додаємо сіль та цукор.
  5. Овочі в соці подрібнюємо блендером і додаємо до решти соку. Варимо все разом ще 30 хвилин.
  6. Потім розливаємо гарячий кетчуп по стерилізованих банках, закриваємо кришками. Залишаємо остигати.

У підсумку отримуємо яскравий, домашній кетчуп без натяку на гостроту. Також ми розповідали, як смачно закрити на зиму баклажани.

Теги:
#Рецепт #Помідори #Соус #Кетчуп #Консервація