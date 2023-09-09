Про магазинний забудете: ароматний кетчуп легко приготувати вдома
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Чудовий рецепт смачного кетчупу
Ми розповідали, як смачно закрити на зиму цілі томати. Але окрема категорія продуктів, які точно згодяться — це соуси на основі помідорів.
Разом із порталом "Школа Життя" ділимось рецептом дуже смачного кетчупу. Для нього годяться помідори, неідеальні за формою та з пошкодженнями.
Інгредієнти:
- концентрований помідорний сік – 6 л
- яблука – 3 шт
- червоний солодкий перець – 4 шт
- цибуля – 3 шт
- часник – 200 г
- гвоздика – 5 шт
- ароматний перець – 15-20 зерен
- чорний мелений перець – 1 ч. л.
- 9%-ний оцет – 100 мл
- сіль – 2 ст. л.
- цукор – 5 ст. л.
Спосіб приготування:
- Томати миємо та нарізаємо. Складаємо у каструлю з товстим дном. Ставимо її на плиту.
- Коли закипить, тушкуємо ще 30 хвилин і вимикаємо. Після повного охолодження пропускаємо через сито для одержання рідини. Цей сік відправляємо на плиту на 2 години, щоб прибрати зайву воду.
- Поки сік уварюється, займаємось іншими продуктами. Очищаємо від зернят і нарізаємо перці та яблука. Кришимо цибулю, часник залишаємо цілими зубчиками.
- Частину соку перемішуємо з нарізаними овочами та ставимо на плиту. Додаємо подрібнені гвоздику і духмяний перець. Проварюємо до готовності овочів. В кінці вливаємо оцет, додаємо сіль та цукор.
- Овочі в соці подрібнюємо блендером і додаємо до решти соку. Варимо все разом ще 30 хвилин.
- Потім розливаємо гарячий кетчуп по стерилізованих банках, закриваємо кришками. Залишаємо остигати.
У підсумку отримуємо яскравий, домашній кетчуп без натяку на гостроту. Також ми розповідали, як смачно закрити на зиму баклажани.