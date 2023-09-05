Гості з’їдять усю банку та попросять із собою: такі баклажани люблять грузини
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Ви купуватимете всі баклажани для цієї закуски
Коли з’являються баклажани в магазинах, у жодного кулінара немає питань, як їх готувати. Стільки неймовірних страв можна зробити з них.
Сьогодні ми розповімо, як люблять поласувати грузинами баклажанами. Така страва від "Бабусиних рецептів" підкорить ваше серце з першого шматочка!
Як приготувати баклажани на зиму
Інгредієнти:
- баклажани – 1,5 кг;
- сіль – 1,5 ст. л.;
- олія соняшникова – 80 г;
- помідори – 500 г;
- перець солодкий – 500 г;
- перець гострий – 1/2 шт.;
- часник – 1 головка;
- цукор – 2 ст. л.;
- коріандр — 1 ч. л.;
- паприка — 1 ч. л.;
- перець чорний мелений – 1 ч. л.;
- петрушка – 30 г;
- кінза – 30 г;
- оцет 9% — 50 мл.
Спосіб приготування:
- Перед приготуванням стерилізуємо банки та кришки. Промиваємо овочі та зелень, чистимо перець і разом із помідорами нарізаємо на великі шматочки.
- У баклажанів відрізаємо плодоніжки, нарізаємо круглими пластинками, солимо, перемішуємо і залишаємо на 10 хвилин. Потім знову перемішуємо, залишаємо ще 5 хвилин. Далі віджимаємо від зайвої вологи та відправляємо у форму для запікання.
- В окремій чаші з’єднуємо сіль із цукром, коріандром, паприкою, чорним меленим перцем.
- Через м’ясорубку пропускаємо солодкий та гострий перець, часник та помідори, кінзу та петрушку.
- До пюре з овочів висипаємо підготовлену суміш зі спецій, перемішуємо.
- На розігрітій з олією сковороді обсмажуємо баклажани з обох боків золотистого кольору.
- Овочеве пюре викладаємо в каструлю, варимо кілька хвилин після закипання. Додаємо оцет, баклажани та готуємо 2 хвилини після того, як маса закипить.
- Баклажани перекладаємо в банки та щільно закриваємо кришками.
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