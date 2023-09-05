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Гості з’їдять усю банку та попросять із собою: такі баклажани люблять грузини

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Пікантна гострота у кожній банці
Пікантна гострота у кожній банці. Фото babusyni-retsepty

Ви купуватимете всі баклажани для цієї закуски

Коли з’являються баклажани в магазинах, у жодного кулінара немає питань, як їх готувати. Стільки неймовірних страв можна зробити з них.

Сьогодні ми розповімо, як люблять поласувати грузинами баклажанами. Така страва від "Бабусиних рецептів" підкорить ваше серце з першого шматочка!

Як приготувати баклажани на зиму

Інгредієнти:

  • баклажани – 1,5 кг;
  • сіль – 1,5 ст. л.;
  • олія соняшникова – 80 г;
  • помідори – 500 г;
  • перець солодкий – 500 г;
  • перець гострий – 1/2 шт.;
  • часник – 1 головка;
  • цукор – 2 ст. л.;
  • коріандр — 1 ч. л.;
  • паприка — 1 ч. л.;
  • перець чорний мелений – 1 ч. л.;
  • петрушка – 30 г;
  • кінза – 30 г;
  • оцет 9% — 50 мл.

Спосіб приготування:

  1. Перед приготуванням стерилізуємо банки та кришки. Промиваємо овочі та зелень, чистимо перець і разом із помідорами нарізаємо на великі шматочки.
  2. У баклажанів відрізаємо плодоніжки, нарізаємо круглими пластинками, солимо, перемішуємо і залишаємо на 10 хвилин. Потім знову перемішуємо, залишаємо ще 5 хвилин. Далі віджимаємо від зайвої вологи та відправляємо у форму для запікання.
  3. В окремій чаші з’єднуємо сіль із цукром, коріандром, паприкою, чорним меленим перцем.
  4. Через м’ясорубку пропускаємо солодкий та гострий перець, часник та помідори, кінзу та петрушку.
  5. До пюре з овочів висипаємо підготовлену суміш зі спецій, перемішуємо.
  6. На розігрітій з олією сковороді обсмажуємо баклажани з обох боків золотистого кольору.
  7. Овочеве пюре викладаємо в каструлю, варимо кілька хвилин після закипання. Додаємо оцет, баклажани та готуємо 2 хвилини після того, як маса закипить.
  8. Баклажани перекладаємо в банки та щільно закриваємо кришками.

Рекомендуємо також приготувати баклажани по-італійськи за рецептом "Телеграфа". Смачного!

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