Гості з’їдять усю банку та попросять із собою: такі баклажани люблять грузини

Ви купуватимете всі баклажани для цієї закуски

Коли з’являються баклажани в магазинах, у жодного кулінара немає питань, як їх готувати. Стільки неймовірних страв можна зробити з них.

Сьогодні ми розповімо, як люблять поласувати грузинами баклажанами. Така страва від "Бабусиних рецептів" підкорить ваше серце з першого шматочка!

Як приготувати баклажани на зиму

Інгредієнти:

баклажани – 1,5 кг;

сіль – 1,5 ст. л.;

олія соняшникова – 80 г;

помідори – 500 г;

перець солодкий – 500 г;

перець гострий – 1/2 шт.;

часник – 1 головка;

цукор – 2 ст. л.;

коріандр — 1 ч. л.;

паприка — 1 ч. л.;

перець чорний мелений – 1 ч. л.;

петрушка – 30 г;

кінза – 30 г;

оцет 9% — 50 мл.

Спосіб приготування:

Перед приготуванням стерилізуємо банки та кришки. Промиваємо овочі та зелень, чистимо перець і разом із помідорами нарізаємо на великі шматочки. У баклажанів відрізаємо плодоніжки, нарізаємо круглими пластинками, солимо, перемішуємо і залишаємо на 10 хвилин. Потім знову перемішуємо, залишаємо ще 5 хвилин. Далі віджимаємо від зайвої вологи та відправляємо у форму для запікання. В окремій чаші з’єднуємо сіль із цукром, коріандром, паприкою, чорним меленим перцем. Через м’ясорубку пропускаємо солодкий та гострий перець, часник та помідори, кінзу та петрушку. До пюре з овочів висипаємо підготовлену суміш зі спецій, перемішуємо. На розігрітій з олією сковороді обсмажуємо баклажани з обох боків золотистого кольору. Овочеве пюре викладаємо в каструлю, варимо кілька хвилин після закипання. Додаємо оцет, баклажани та готуємо 2 хвилини після того, як маса закипить. Баклажани перекладаємо в банки та щільно закриваємо кришками.

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