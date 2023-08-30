Ці баклажани дуже люблять в Італії: взимку банку з’їдатимете за хвилину
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У кожного кулінара є свій улюблений рецепт приготування баклажанів. Якщо ви бажаєте дізнатися, як їх готують в Італії, цей матеріал для вас.
Баклажани за рецептом Shuba взимку стануть чудовим доповненням до піци, фокаччі, їх можна викласти на сендвіч або просто їсти як смачну закуску. Їхня особливість полягає в тому, що спочатку овочі обсмажуються на сухій сковороді. Також можете обсмажити баклажани будь-яким зручним для вас способом, у духовці або навіть на грилі – з димком буде ще смачніше.
Як закрити баклажани на зиму за італійським рецептом
Інгредієнти:
- баклажан — 600 г;
- часник, зубчики — 4 шт.;
- мариновані каперси — 20 г;
- петрушка, пучок – 5 г;
- орегано сушене — 1 г;
- червоний перець чилі – 6 г;
- оцет бальзамічний — 10 мл;
- олія оливкова Extra Virgin — 80 г;
- сіль — 1 г.
Спосіб приготування:
- Баклажани поріжте кружальцями. Часник очистьте та подрібніть. Дрібно наріжте петрушку.
- Обсмажте баклажани на сухій сковороді, присолюйте з кожного боку. Складіть у миску, додайте каперси, орегано, петрушку, подрібнений часник і дрібно нарізаний чилі.
- В отриману страву влийте бальзамічний оцет і оливкову олію, перемішайте, щоб маринад покрив кожен шматочок.
- Викладіть баклажани в суху простерилізовану банку, закрутіть кришкою і зберігайте в холодильнику.
Раніше "Телеграф" розповідав, як баклажанами люблять поласувати євреї. Приготуйте та їжте із задоволенням!