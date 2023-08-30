Ці баклажани дуже люблять в Італії: взимку банку з’їдатимете за хвилину

Спробуйте - і не пошкодуєте!

У кожного кулінара є свій улюблений рецепт приготування баклажанів. Якщо ви бажаєте дізнатися, як їх готують в Італії, цей матеріал для вас.

Баклажани за рецептом Shuba взимку стануть чудовим доповненням до піци, фокаччі, їх можна викласти на сендвіч або просто їсти як смачну закуску. Їхня особливість полягає в тому, що спочатку овочі обсмажуються на сухій сковороді. Також можете обсмажити баклажани будь-яким зручним для вас способом, у духовці або навіть на грилі – з димком буде ще смачніше.

Як закрити баклажани на зиму за італійським рецептом

Інгредієнти:

баклажан — 600 г;

часник, зубчики — 4 шт.;

мариновані каперси — 20 г;

петрушка, пучок – 5 г;

орегано сушене — 1 г;

червоний перець чилі – 6 г;

оцет бальзамічний — 10 мл;

олія оливкова Extra Virgin — 80 г;

сіль — 1 г.

Спосіб приготування:

Баклажани поріжте кружальцями. Часник очистьте та подрібніть. Дрібно наріжте петрушку. Обсмажте баклажани на сухій сковороді, присолюйте з кожного боку. Складіть у миску, додайте каперси, орегано, петрушку, подрібнений часник і дрібно нарізаний чилі. В отриману страву влийте бальзамічний оцет і оливкову олію, перемішайте, щоб маринад покрив кожен шматочок. Викладіть баклажани в суху простерилізовану банку, закрутіть кришкою і зберігайте в холодильнику.

Раніше "Телеграф" розповідав, як баклажанами люблять поласувати євреї. Приготуйте та їжте із задоволенням!