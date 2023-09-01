Рус

Як забути про інші страви: рецепт шніцелю з баклажанів, який буде на столі аж до перших морозів

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Такий шніцель із баклажанів зникне за секунди
Такий шніцель із баклажанів зникне за секунди. Фото prostoway

Найкраща сезонна страва

Баклажани – дуже популярний овоч. З нього можна робити салати, рагу, ікру і готувати баклажани по-корейськи.

Рrostoway розповідає про ще один рецепт неймовірної смачності – шніцель з баклажанів. Завдяки горіху страва виходить неймовірно смачною і з хрусткою скоринкою. До того ж шніцелі можна подавати й гарячими, і холодними — смак їх все одно чудовий.

Як приготувати шніцель із баклажанів у горіховому паніровці

Інгредієнти на 6 порцій:

  • баклажан — 600 г (1 шт.);
  • яйця – 2 шт.;
  • волоські горіхи (очищені) — 40-50 г;
  • сухарі панірувальні — 80 г;
  • борошно — 50 г;
  • часник сушений – 1 ч. л.;
  • сіль — 1 ч. ложка (або на свій смак);
  • перець чорний мелений – 1/3 ч. ложки (або на свій смак);
  • олія для смаження — 100 мл.

Спосіб приготування:

  1. Баклажан помийте, при необхідності очистьте від шкірки, обріжте краї та розріжте навпіл (поперек). Отримані половинки поставте на зріз і наріжте скибочками товщиною приблизно 1 см.
  2. Волоські горіхи подрібніть у блендері або натріть на дрібній тертці.
  3. Панірувальні сухарі насипте в глибоку тарілку, додайте подрібнені горіхи, сушений часник, посоліть, поперчіть і перемішайте.
  4. В іншу глибоку тарілку розбийте яйця, посоліть і поперчіть. Злегка збовтайте яйця вилкою до з’єднання білка та жовтка.
  5. У третю тарілку насипте борошно.
  6. Кожен шматочок баклажана обваляйте спочатку в борошні з усіх боків, потім занурте в яєчну суміш і обваляйте з усіх боків у панірувальних сухарях з горіхами.
  7. Розігрійте сковороду з олією і викладіть скибочки баклажанів у сковороду. Смажте шніцелі з баклажанів на середньому вогні по 3-4 хвилини з кожного боку, до утворення рум’яної скоринки.
  8. Обсмажені баклажани викладіть на паперовий рушник, щоб увібрали зайву олію.

Як їдять баклажани євреї, читайте у матеріалі "Телеграфа". Вам сподобається ця страва!

Теги:
#Рецепт #Баклажани #Готуємо вдома