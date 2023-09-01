Як забути про інші страви: рецепт шніцелю з баклажанів, який буде на столі аж до перших морозів
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Найкраща сезонна страва
Баклажани – дуже популярний овоч. З нього можна робити салати, рагу, ікру і готувати баклажани по-корейськи.
Рrostoway розповідає про ще один рецепт неймовірної смачності – шніцель з баклажанів. Завдяки горіху страва виходить неймовірно смачною і з хрусткою скоринкою. До того ж шніцелі можна подавати й гарячими, і холодними — смак їх все одно чудовий.
Як приготувати шніцель із баклажанів у горіховому паніровці
Інгредієнти на 6 порцій:
- баклажан — 600 г (1 шт.);
- яйця – 2 шт.;
- волоські горіхи (очищені) — 40-50 г;
- сухарі панірувальні — 80 г;
- борошно — 50 г;
- часник сушений – 1 ч. л.;
- сіль — 1 ч. ложка (або на свій смак);
- перець чорний мелений – 1/3 ч. ложки (або на свій смак);
- олія для смаження — 100 мл.
Спосіб приготування:
- Баклажан помийте, при необхідності очистьте від шкірки, обріжте краї та розріжте навпіл (поперек). Отримані половинки поставте на зріз і наріжте скибочками товщиною приблизно 1 см.
- Волоські горіхи подрібніть у блендері або натріть на дрібній тертці.
- Панірувальні сухарі насипте в глибоку тарілку, додайте подрібнені горіхи, сушений часник, посоліть, поперчіть і перемішайте.
- В іншу глибоку тарілку розбийте яйця, посоліть і поперчіть. Злегка збовтайте яйця вилкою до з’єднання білка та жовтка.
- У третю тарілку насипте борошно.
- Кожен шматочок баклажана обваляйте спочатку в борошні з усіх боків, потім занурте в яєчну суміш і обваляйте з усіх боків у панірувальних сухарях з горіхами.
- Розігрійте сковороду з олією і викладіть скибочки баклажанів у сковороду. Смажте шніцелі з баклажанів на середньому вогні по 3-4 хвилини з кожного боку, до утворення рум’яної скоринки.
- Обсмажені баклажани викладіть на паперовий рушник, щоб увібрали зайву олію.
Як їдять баклажани євреї, читайте у матеріалі "Телеграфа". Вам сподобається ця страва!