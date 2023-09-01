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Как забыть о других блюдах: рецепт шницеля из баклажанов, который будет на столе до первых морозов

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Такой шницель из баклажанов исчезнет за секунды
Такой шницель из баклажанов исчезнет за секунды. Фото prostoway

Лучшее сезонное блюдо

Баклажаны – очень популярный овощ. Из него можно делать салаты, рагу, икру и готовить баклажаны по-корейски.

Рrostoway рассказывает еще об одном рецепте невероятной вкусности – шницель из баклажанов. Благодаря ореху блюдо получается невероятно вкусным и с хрустящей корочкой. К тому же шницели можно подавать и горячими, и холодными – вкус их все равно великолепен.

Как приготовить шницель из баклажанов в ореховой панировке

Ингредиенты на 6 порций:

  • баклажан – 600 г (1 шт.);
  • яйца – 2 шт.;
  • грецкие орехи (очищенные) – 40-50 г;
  • сухари панировочные – 80 г;
  • мука – 50 г;
  • чеснок сушеный – 1 ч. л.;
  • соль – 1 ч. ложка (или же по своему вкусу);
  • перец черный молотый – 1/3 ч. ложки (или по своему вкусу);
  • масло для жарки – 100 мл.

Способ приготовления:

  1. Баклажан помойте, при необходимости очистите от кожуры, обрежьте края и разрежьте пополам (поперек). Полученные половинки поставьте на срез и нарежьте толщиной ломтиками примерно 1 см.
  2. Грецкие орехи измельчите в блендере или натрите на мелкой терке.
  3. Панировочные сухари насыпьте в глубокую тарелку, добавьте измельченные орехи, сушеный чеснок, посолите, поперчите и перемешайте.
  4. В другую глубокую тарелку разбейте яйца, посолите и поперчите. Слегка взболтайте яйца вилкой до соединения белка и желтка.
  5. В третью тарелку насыпьте муку.
  6. Каждый кусочек баклажана обваляйте сначала в муке со всех сторон, затем окуните в яичную смесь и обваляйте со всех сторон в панировочных сухарях с орехами.
  7. Разогрейте сковороду с растительным маслом и выложите ломтики баклажанов в сковороду. Жарьте шницели из баклажанов на среднем огне по 3-4 минуты с каждой стороны, до образования румяной корочки.
  8. Обжаренные баклажаны выложите на бумажное полотенце, чтобы впитали лишнее масло.

Как едят баклажаны евреи, читайте в материале "Телеграфа". Вам понравится это блюдо!

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#Рецепт #Баклажаны #Готовим дома