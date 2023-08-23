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Смажити більше не будете: рецепт баклажанів, які хочеться готувати каструлями

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Такий літній салат приготувати дуже просто
Такий літній салат приготувати дуже просто. Фото Лайфхакер

Більше не треба смажити баклажани

Ми розповідали, як приготувати кабачки по-корейськи. Ви могли не знати, але за цим же принципом можна приготувати і баклажани. Готова страва виходить неймовірно смачною та апетитною.

Такі баклажани по-корейськи виходять дуже смачними, і просто готуються. Цей салат точно стане вашим улюбленим — тільки спробуйте. Рецептом поділились на порталі "1 хвилина".

Інгредієнти:

  • Баклажан – 3 штуки;
  • Цибуля – 1 штука;
  • Морква – 1 штука;
  • Перець солодкий – 1 штука;
  • Гострий перець – ⅓;
  • Оцет – 40 мілілітрів;
  • Соєвий соус – 2 столові ложки;
  • Кунжут – 2 столові ложки;
  • Олія – 2 столові ложки;
  • Цукор – 1 столова ложка;
  • Часник – 6 зубчиків;
  • Сіль, перець та спеції – на власний смак.

Спосіб приготування:

  1. Для маринаду змішуємо столовий оцет з соєвим соусом і цукром. До отриманої суміші додаємо рослинну олію та майоран. Можна додавати й інші улюблені спеції.
  2. Гострий перець дуже дрібно нарізаємо. Додаємо до соусу, перемішуємо і залишаємо маринад — щоб настоявся.
  3. В цей час шаткуємо складові салату. Цибулю нарізаємо тонкими половинами кілець, а моркву – довгою соломкою.
  4. У солодкого перцю видаляємо серцевину з насінням і також нарізаємо довгою соломкою. Часник нарізаємо дуже дрібно або подрібнюємо будь-яким зручним способом.
  5. Все змішуємо та добре перемішуємо. Баклажани відварюємо у киплячій воді впродовж 6 хвилин, а потім даємо їм трішки охолонути та знімаємо шкірку.
  6. Готові баклажани нарізаємо невеликими шматочками. Додаємо їх до всіх інших овочів.
  7. Ретельно перемішуємо, заправляємо маринадом і знову мішаємо.
  8. Готову страву залишаємо у холодильнику на добу. Перед подачею посипаємо смаженим кунжутом.

Виходить дуже смачно. Можна приготувати одразу більше салату — щоб смакувати кілька днів. Також ми розповідали, як смачно закрити баклажани на зиму.

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#Рецепт #Салат #Баклажан