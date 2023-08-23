Смажити більше не будете: рецепт баклажанів, які хочеться готувати каструлями
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Більше не треба смажити баклажани
Ми розповідали, як приготувати кабачки по-корейськи. Ви могли не знати, але за цим же принципом можна приготувати і баклажани. Готова страва виходить неймовірно смачною та апетитною.
Такі баклажани по-корейськи виходять дуже смачними, і просто готуються. Цей салат точно стане вашим улюбленим — тільки спробуйте. Рецептом поділились на порталі "1 хвилина".
Інгредієнти:
- Баклажан – 3 штуки;
- Цибуля – 1 штука;
- Морква – 1 штука;
- Перець солодкий – 1 штука;
- Гострий перець – ⅓;
- Оцет – 40 мілілітрів;
- Соєвий соус – 2 столові ложки;
- Кунжут – 2 столові ложки;
- Олія – 2 столові ложки;
- Цукор – 1 столова ложка;
- Часник – 6 зубчиків;
- Сіль, перець та спеції – на власний смак.
Спосіб приготування:
- Для маринаду змішуємо столовий оцет з соєвим соусом і цукром. До отриманої суміші додаємо рослинну олію та майоран. Можна додавати й інші улюблені спеції.
- Гострий перець дуже дрібно нарізаємо. Додаємо до соусу, перемішуємо і залишаємо маринад — щоб настоявся.
- В цей час шаткуємо складові салату. Цибулю нарізаємо тонкими половинами кілець, а моркву – довгою соломкою.
- У солодкого перцю видаляємо серцевину з насінням і також нарізаємо довгою соломкою. Часник нарізаємо дуже дрібно або подрібнюємо будь-яким зручним способом.
- Все змішуємо та добре перемішуємо. Баклажани відварюємо у киплячій воді впродовж 6 хвилин, а потім даємо їм трішки охолонути та знімаємо шкірку.
- Готові баклажани нарізаємо невеликими шматочками. Додаємо їх до всіх інших овочів.
- Ретельно перемішуємо, заправляємо маринадом і знову мішаємо.
- Готову страву залишаємо у холодильнику на добу. Перед подачею посипаємо смаженим кунжутом.
Виходить дуже смачно. Можна приготувати одразу більше салату — щоб смакувати кілька днів. Також ми розповідали, як смачно закрити баклажани на зиму.