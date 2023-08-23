Смажити більше не будете: рецепт баклажанів, які хочеться готувати каструлями

Більше не треба смажити баклажани

Ми розповідали, як приготувати кабачки по-корейськи. Ви могли не знати, але за цим же принципом можна приготувати і баклажани. Готова страва виходить неймовірно смачною та апетитною.

Такі баклажани по-корейськи виходять дуже смачними, і просто готуються. Цей салат точно стане вашим улюбленим — тільки спробуйте. Рецептом поділились на порталі "1 хвилина".

Інгредієнти:

Баклажан – 3 штуки;

Цибуля – 1 штука;

Морква – 1 штука;

Перець солодкий – 1 штука;

Гострий перець – ⅓;

Оцет – 40 мілілітрів;

Соєвий соус – 2 столові ложки;

Кунжут – 2 столові ложки;

Олія – 2 столові ложки;

Цукор – 1 столова ложка;

Часник – 6 зубчиків;

Сіль, перець та спеції – на власний смак.

Спосіб приготування:

Для маринаду змішуємо столовий оцет з соєвим соусом і цукром. До отриманої суміші додаємо рослинну олію та майоран. Можна додавати й інші улюблені спеції. Гострий перець дуже дрібно нарізаємо. Додаємо до соусу, перемішуємо і залишаємо маринад — щоб настоявся. В цей час шаткуємо складові салату. Цибулю нарізаємо тонкими половинами кілець, а моркву – довгою соломкою. У солодкого перцю видаляємо серцевину з насінням і також нарізаємо довгою соломкою. Часник нарізаємо дуже дрібно або подрібнюємо будь-яким зручним способом. Все змішуємо та добре перемішуємо. Баклажани відварюємо у киплячій воді впродовж 6 хвилин, а потім даємо їм трішки охолонути та знімаємо шкірку. Готові баклажани нарізаємо невеликими шматочками. Додаємо їх до всіх інших овочів. Ретельно перемішуємо, заправляємо маринадом і знову мішаємо. Готову страву залишаємо у холодильнику на добу. Перед подачею посипаємо смаженим кунжутом.

Виходить дуже смачно. Можна приготувати одразу більше салату — щоб смакувати кілька днів. Також ми розповідали, як смачно закрити баклажани на зиму.