О магазинном забудете: ароматный кетчуп легко приготовить дома
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Великолепный рецепт вкусного кетчупа
Мы рассказывали, как вкусно закрыть на зиму целые томаты. Но отдельная категория продуктов, которые точно пригодятся – это соусы на основе помидоров.
Вместе с порталом "Школа Жизни" делимся рецептом вкуснейшего кетчупа. Для него годятся помидоры, неидеальные по форме и повреждениям.
Ингредиенты:
- концентрированный помидорный сок – 6 л
- яблоки – 3 шт
- красный сладкий перец – 4 шт
- лук – 3 шт
- чеснок – 200 г
- гвоздика – 5 шт
- ароматный перец – 15-20 зерен
- черный молотый перец – 1 ч. л.
- 9%-ный уксус – 100 мл
- соль – 2 ст. л.
- сахар – 5 ст. л.
Способ приготовления:
- Томаты моем и нарезаем. Складываем в кастрюлю с толстым дном. Ставим ее на плиту.
- Когда закипит, тушим еще 30 минут и выключаем. После полного охлаждения пропускаем через сито для получения жидкости. Этот сок отправляем на плиту на 2 часа, чтобы убрать излишнюю воду.
- Пока уваривается сок, занимаемся другими продуктами. Очищаем от зерен и нарезаем перцы и яблоки. Крошим лук, чеснок оставляем целыми зубчиками.
- Часть сока перемешиваем с нарезанными овощами и ставим на плиту. Добавляем измельченные гвоздику и ароматный перец. Провариваем до готовности овощей. В конце вливаем уксус, добавляем соль и сахар.
- Овощи в соке измельчаем блендером и добавляем к остальному соку. Варим все вместе еще 30 минут.
- Затем разливаем горячий кетчуп по стерилизованным банкам, закрываем крышками. Оставляем остывать.
В итоге получаем яркий, домашний кетчуп без намека на остроту. Также мы рассказывали, как вкусно закрыть на зиму баклажаны.