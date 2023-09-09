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О магазинном забудете: ароматный кетчуп легко приготовить дома

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Вы перестанете покупать кетчуп в магазине
Вы перестанете покупать кетчуп в магазине. Фото botanichka.ru

Великолепный рецепт вкусного кетчупа

Мы рассказывали, как вкусно закрыть на зиму целые томаты. Но отдельная категория продуктов, которые точно пригодятся – это соусы на основе помидоров.

Вместе с порталом "Школа Жизни" делимся рецептом вкуснейшего кетчупа. Для него годятся помидоры, неидеальные по форме и повреждениям.

Ингредиенты:

  • концентрированный помидорный сок – 6 л
  • яблоки – 3 шт
  • красный сладкий перец – 4 шт
  • лук – 3 шт
  • чеснок – 200 г
  • гвоздика – 5 шт
  • ароматный перец – 15-20 зерен
  • черный молотый перец – 1 ч. л.
  • 9%-ный уксус – 100 мл
  • соль – 2 ст. л.
  • сахар – 5 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Томаты моем и нарезаем. Складываем в кастрюлю с толстым дном. Ставим ее на плиту.
  2. Когда закипит, тушим еще 30 минут и выключаем. После полного охлаждения пропускаем через сито для получения жидкости. Этот сок отправляем на плиту на 2 часа, чтобы убрать излишнюю воду.
  3. Пока уваривается сок, занимаемся другими продуктами. Очищаем от зерен и нарезаем перцы и яблоки. Крошим лук, чеснок оставляем целыми зубчиками.
  4. Часть сока перемешиваем с нарезанными овощами и ставим на плиту. Добавляем измельченные гвоздику и ароматный перец. Провариваем до готовности овощей. В конце вливаем уксус, добавляем соль и сахар.
  5. Овощи в соке измельчаем блендером и добавляем к остальному соку. Варим все вместе еще 30 минут.
  6. Затем разливаем горячий кетчуп по стерилизованным банкам, закрываем крышками. Оставляем остывать.

В итоге получаем яркий, домашний кетчуп без намека на остроту. Также мы рассказывали, как вкусно закрыть на зиму баклажаны.

Теги:
#Рецепт #Помидоры #Соус #Кетчуп #Консервация