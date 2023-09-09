О магазинном забудете: ароматный кетчуп легко приготовить дома

Великолепный рецепт вкусного кетчупа

Мы рассказывали, как вкусно закрыть на зиму целые томаты. Но отдельная категория продуктов, которые точно пригодятся – это соусы на основе помидоров.

Вместе с порталом "Школа Жизни" делимся рецептом вкуснейшего кетчупа. Для него годятся помидоры, неидеальные по форме и повреждениям.

Ингредиенты:

концентрированный помидорный сок – 6 л

яблоки – 3 шт

красный сладкий перец – 4 шт

лук – 3 шт

чеснок – 200 г

гвоздика – 5 шт

ароматный перец – 15-20 зерен

черный молотый перец – 1 ч. л.

9%-ный уксус – 100 мл

соль – 2 ст. л.

сахар – 5 ст. л.

Способ приготовления:

Томаты моем и нарезаем. Складываем в кастрюлю с толстым дном. Ставим ее на плиту. Когда закипит, тушим еще 30 минут и выключаем. После полного охлаждения пропускаем через сито для получения жидкости. Этот сок отправляем на плиту на 2 часа, чтобы убрать излишнюю воду. Пока уваривается сок, занимаемся другими продуктами. Очищаем от зерен и нарезаем перцы и яблоки. Крошим лук, чеснок оставляем целыми зубчиками. Часть сока перемешиваем с нарезанными овощами и ставим на плиту. Добавляем измельченные гвоздику и ароматный перец. Провариваем до готовности овощей. В конце вливаем уксус, добавляем соль и сахар. Овощи в соке измельчаем блендером и добавляем к остальному соку. Варим все вместе еще 30 минут. Затем разливаем горячий кетчуп по стерилизованным банкам, закрываем крышками. Оставляем остывать.

В итоге получаем яркий, домашний кетчуп без намека на остроту. Также мы рассказывали, как вкусно закрыть на зиму баклажаны.