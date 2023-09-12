Сусіди прибігатимуть за рецептом: фантастична страва з одного кабачка та картоплини

Підійде і на святковий стіл, і для сімейного обіду

Кабачки – дуже популярний продукт у нашій кухні. Якщо вам здається, що всі страви перепробувані, виручить цей рецепт.

Овочеву запіканку за рецептом "1 хвилина" готувати дуже легко. Буквально з одного кабачка та картоплини у вас вийде настільки фантастична страва, що її рецепт проситимуть усі.

Як приготувати овочеву запіканку

Інгредієнти:

кабачок — 1 шт.;

картопля – 1 шт.;

морква велика – 1 шт.;

цибуля ріпчаста — 1 шт.;

борошно — 1 ст. л.;

сметана (бажано 20%) – 1 ст. л.;

зелень кропу – 1 пучок;

яйця – 3 шт.;

сіль, перець – на свій смак.

Спосіб приготування:

Кабачок помийте, за потреби очистьте від шкірки та натріть на великій тертці. Посоліть, дайте відпочити, щоб вийшла зайва рідина. Відіжміть її руками. Картоплю, моркву та цибулю почистьте, натріть на велику тертку і додайте до кабачків. Зелень кропу дрібно поріжте і додайте до кабачкової маси. В овочеву масу вбийте яйця, додайте борошно, що просіює, і сметану. Поперчіть, посоліть і ретельно перемішайте. Дно та борти форми застеліть пергаментом, викладіть кабачкове тісто та розрівняйте лопаткою. Відправте пиріг в попередньо розігріту до 180 градусів духовку на 1 годину. Через вказаний час вимкніть духовку та залиште запіканку ще на кілька хвилин.

Рекомендуємо також приготувати кабачки французькою за рецептом "Телеграфа". Смачного!