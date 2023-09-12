Сусіди прибігатимуть за рецептом: фантастична страва з одного кабачка та картоплини
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Підійде і на святковий стіл, і для сімейного обіду
Кабачки – дуже популярний продукт у нашій кухні. Якщо вам здається, що всі страви перепробувані, виручить цей рецепт.
Овочеву запіканку за рецептом "1 хвилина" готувати дуже легко. Буквально з одного кабачка та картоплини у вас вийде настільки фантастична страва, що її рецепт проситимуть усі.
Як приготувати овочеву запіканку
Інгредієнти:
- кабачок — 1 шт.;
- картопля – 1 шт.;
- морква велика – 1 шт.;
- цибуля ріпчаста — 1 шт.;
- борошно — 1 ст. л.;
- сметана (бажано 20%) – 1 ст. л.;
- зелень кропу – 1 пучок;
- яйця – 3 шт.;
- сіль, перець – на свій смак.
Спосіб приготування:
- Кабачок помийте, за потреби очистьте від шкірки та натріть на великій тертці. Посоліть, дайте відпочити, щоб вийшла зайва рідина. Відіжміть її руками.
- Картоплю, моркву та цибулю почистьте, натріть на велику тертку і додайте до кабачків.
- Зелень кропу дрібно поріжте і додайте до кабачкової маси.
- В овочеву масу вбийте яйця, додайте борошно, що просіює, і сметану. Поперчіть, посоліть і ретельно перемішайте.
- Дно та борти форми застеліть пергаментом, викладіть кабачкове тісто та розрівняйте лопаткою. Відправте пиріг в попередньо розігріту до 180 градусів духовку на 1 годину. Через вказаний час вимкніть духовку та залиште запіканку ще на кілька хвилин.
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